Apex Legends dévoile l'événement Répercussion, comprenant le retour du mode Joker et de nombreux skins

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2026 à 12h32
L'événement Répercussion d'Apex Legends débarque le 31 mars avec une avalanche de nouveautés. Au programme, un mode Joker repensé, un Hemlok automatique dévastateur et des cosmétiques inédits dont le skin Prestige de Fuse. Préparez-vous à des affrontements sous haute tension.
Apex Legends dévoile l'événement Répercussion, comprenant le retour du mode Joker et de nombreux skins
Les joueurs vont pouvoir profiter d'un nouvel événement dans Apex Legends, dès le 31 mars et pour une durée de trois semaines, apportant une refonte majeure du mode Joker et des ajustements très attendus. Les joueurs vont devoir repenser leurs stratégies avec l'introduction de mécaniques inédites, promettant des combats d'une intensité rare.

Le mode Joker sous haute tension

Au cœur de cette mise à jour se trouve l'évolution du mode Joker, désormais sous le signe de la surcharge énergétique. Chaque Légende est maintenant équipée d'un bouclier Vortex. Cette nouveauté tactique permet d'intercepter les tirs ennemis pour ensuite les renvoyer avec force. La gestion de l'énergie devient primordiale, celle-ci se rechargeant en accumulant de l'ÉVO. En cas d'agression rapprochée, les joueurs peuvent déclencher une déflagration IEM pour étourdir leurs adversaires et détruire les équipements déployés.

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L'arsenal s'enrichit également de neuf nouveaux Jokers, offrant des capacités variées comme la réduction du coût de l'IEM, l'augmentation de la zone de protection du bouclier ou encore la vision thermique à travers les murs.

Un arsenal redoutable et des récompenses exclusives

Les développeurs ont décidé de bousculer la méta des armes avec l'arrivée du Hemlok d'élite. Cette version modifiée de l'arme emblématique propose un mode de tir entièrement automatique, un silencieux, ainsi qu'un lanceur de démolition redoutable. Les affrontements à moyenne et courte portée risquent de prendre une toute autre dimension avec cet outil destructeur, capable de percer les défenses les plus solides.

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Du côté des cosmétiques, l'événement Répercussion ne fait pas les choses à moitié. Les joueurs pourront débloquer de nouveaux skins pour Wattson, Ash, Pathfinder, Horizon, Crypto et Gibraltar. Les armes ne sont pas en reste avec des apparences inédites pour l'EVA-8 et le Havoc. La véritable star de cette collection reste toutefois Fuse, qui s'offre un skin Prestige spectaculaire, accompagné d'une exécution personnalisée.

Une boutique repensée pour la communauté

La boutique de l'événement propose une rotation de récompenses divisée en deux périodes distinctes. Du 31 mars au 10 avril, les joueurs pourront échanger leurs cellules contre un skin épique pour Lifeline et d'autres objets exclusifs. La seconde phase, du 10 au 21 avril, mettra en avant une nouvelle image de bannière. Ces offres à durée limitée inciteront les passionnés à s'investir pleinement dans les défis quotidiens pour amasser un maximum de cellules avant la fin des festivités.

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L'événement Répercussion d'Apex Legends débutera donc le 31 mars, avec une mise à jour importante pour la mi-saison, et viendra se conclure le 21 avril.

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Corentin Rimbert (Corentin)

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