Apex Legends dévoile l'événement Mode bestial, les détails

Les joueurs d'Apex Legends pourront profiter de trois semaines de festivités avec l'événement Mode bestial, qui sera accompagné d'une mise à jour majeure.
Dès le 25 mars, et pour une durée de trois semaines, les joueurs pourront se plonger dans l'événement Mode bestial d'Apex Legends
. Celui-ci s'annonce massif, avec des modes de jeu, et des cosmétiques à récupérer. Sans oublier la mise à jour de mi-saison qui viendra modifier certains points, pour le plus grand plaisir des joueurs.
Événement Mode bestial
Mode Épée surpuissante royale
Au début de chaque partie, une Épée surpuissante apparaîtra aléatoirement sur la carte
, ainsi que lors de chaque début de tour. Ces objets seront donc très prisés, et ce n'est pas étonnant, puisqu'il permettra d'être doté d'une force phénoménale. Les attaques à courte portée seront très puissantes, et l'Épée sera également capable de porter des coups énergétiques à l'aide du viseur.
De quoi être fort sur tous les terrains, tout en devant une cible de prédilection pour les autres joueurs.
Les développeurs précisent qu'un mode Poisson d'avril et qu'un mode solo seront disponibles par la suite.
Cosmétiques
Plusieurs objets cosmétiques liés à l'événement seront disponibles, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous. Ils seront tous obtenables via les packs d'événement, garantis sans doublon. Vous aurez aussi une chance de récupérer l'épée surpuissante, une nouvelle arme de mêlée universelle.
Évidemment, des défis d'événement vous permettront de mettre la main sur quelques récompenses gratuites.
Changements pour la classe escarmouche
Plusieurs changements sont implantés pour la classe escarmouche
, dans le but de la rendre un peu plus intéressante.
- Avant-garde : recevez un bonus de vitesse lorsque vous courez en direction d'une Légende d'escarmouche alliée.
- Les alliés doivent se trouver au moins à 20 m de distance pour bénéficier de ce bonus.
- KO chargé : les Légendes d'escarmouche gagnent une charge de capacité supplémentaire et une régénération de 50 PV en mettant KO une Légende ennemie.
- La charge supplémentaire dure 30 s ou expire une fois qu'elle a été entièrement consommée.
- La charge supplémentaire s'applique à toutes les capacités tactiques des Légendes d'escarmouche, à l'exception d'Octane qui gagne une charge d'ultime supplémentaire à la place.
- La régénération de PV s'applique d'abord à la santé, puis aux boucliers le cas échéant, et peut être interrompue par des dégâts.
Enfin, comme nous vous le disions, une mise à jour majeure sera déployée le 25 mars, dont le patch notes est à retrouver ici
. L'événement Mode bestial d'Apex Legends sera disponible du 25 mars au 15 avril.
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