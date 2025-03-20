Apex Legends : Découvrez la mise à jour du 25 mars, avec de nombreux ajustements

Respawn vient de publier une mise à jour majeure pour Apex Legends, qui implante de nombreux ajustements dans le gameplay, pour tenter de faire plaisir aux joueurs
La mi-saison d'Apex Legends est là
, et comme toujours, ce moment marque l'arrivée d'une mise à jour assez important pour apporter des équilibrages, et corriger des problèmes. La saison 24 ne déroge pas à la règle, et la communauté attend d'ailleurs des changements pour revenir ou s'investir un peu plus, tandis qu'Apex Legends continue de voir ses joueurs partir.
Vous pouvez donc découvrir ci-dessous le patch notes de mi-saison 24, publiée ce 25 mars
et qui modifie certaines légendes notamment.
Patch notes 25 mars Apex Legends
MISES À JOUR DE L'ÉQUILIBRAGE
Rotation des armes d'or
- P2020, ADP Prowler, mitraillette Volt, Devotion, G7 Scout
Boucliers thermiques
Note des développeurs : les boucliers thermiques présentaient quelques bizarreries qui donnaient lieu à d'étranges instances de gameplay en bordure de l'anneau. Ces modifications devraient minimiser ce problème et rendre les boucliers plus homogènes lorsqu'ils ne sont pas entièrement entourés par l'anneau.
- Les boucliers thermiques subissent désormais des dégâts lorsqu'une partie du dôme se connecte à l'anneau (auparavant, ils subissaient uniquement des dégâts lorsque le noyau se trouvait à l'intérieur de l'anneau).
- Ils subissent désormais des dégâts progressifs en fonction de la distance entre l'anneau et le noyau.
LÉGENDES
Aptitudes de classe Légendes d'escarmouche
Nouvelles aptitudes : KO chargé et Avant-garde (détaillées ci-dessus)
Alter
Note des développeurs : nous avons toujours aimé le potentiel de jeu d'Alter, mais l'utilité limitée de son kit en faisait un choix difficile. Avec l'ajout d'une charge tactique supplémentaire, du Siphon du Vide mural amélioré et de nouvelles améliorations de niveau 3, nous donnons à la capacité tactique d'Alter un meilleur potentiel dans un plus grand nombre de situations. De plus, ses améliorations vous permettent désormais d'adapter Alter aux besoins de votre escouade ou à votre style de jeu. Vous voulez jouer de façon stratégique ? Profitez des améliorations de la classe Reconnaissance pour expérimenter différentes stratégies ou traquer vos ennemis. Vous voulez garantir une défense de fer à votre escouade ? Optez pour les améliorations de la classe Soutien et remettez sur pied les joueurs au bord de l'élimination, ce qui fonctionne très bien avec la nouvelle capacité ultime. Les modifications apportées au Nexus du Vide visent à réduire la friction relative à cette capacité. Le fait de pouvoir réutiliser la capacité ultime permet à votre escouade de l'utiliser non seulement en cas d'urgence, mais aussi à tout moment. De plus, en lui permettant de rappeler manuellement ses alliés, Alter pourra continuer à aider les personnes qui ne comprennent pas tout à fait son kit et à réaliser quelques réanimations in extremis.
- Passage du Vide
- Dispose désormais de deux charges
- Profondeur maximale du portail accrue de 20 m à 30 m.
- Temps de rechargement réduit de 30 s à 20 s (amélioration Réinitialisation tactique+ intégrée au kit de base).
- Affichage des barres de santé sur les ennemis après avoir traversé votre propre Passage du Vide (amélioration Vision du Vide intégrée au kit de base).
- Longueur maximale du Siphon du Vide (corde d'interaction avec les portails tactiques) depuis les plafonds accrue de 30 m à 45 m.
- Le Siphon du Vide est également créé lorsque des portails inaccessibles sont placés sur des murs d'une longueur maximale de 20 m.
- L'aperçu du placement indique désormais où un Siphon du Vide sera créé, le cas échéant.
- Le Passage du Vide met brièvement en surbrillance les ennemis de l'autre côté, immédiatement après son placement.
- Nexus du Vide
- Le Nexus du Vide est désormais réutilisable, chaque joueur disposant de son propre délai de rechargement de 30 s.
- Deux Nexus du Vide peuvent être actifs en même temps sur la carte (partie de l'amélioration Multidimensionnelle intégrée dans le kit de base).
- Interagissez directement avec un Nexus du Vide pour "invoquer" vos alliés à terre. Les alliés invoqués peuvent se déplacer et utiliser leur bouclier de KO.
- Il est impossible d'interagir autrement avec la capacité ultime à courte distance, ce qui facilite la réanimation d'un équipier sans déclencher accidentellement le Nexus du Vide.
- Cadeau de la faille : il est désormais possible d'obtenir des bannières en utilisant la capacité passive sur la caisse de frag d'un coéquipier.
- Améliorations : niveau 2
- Maître de l'anneau : suppression
- Vision du Vide : suppression
- NOUVEAU - "Amitiés" : obtenez toutes les aptitudes de soutien (accédez aux caisses de soutien, à des réanimations plus rapides grâce à la régénération de santé et à une BRM avec des bannières fonctionnant avec Cadeau de la faille).
- NOUVEAU - Vision spéciale : obtenez toutes les aptitudes de reconnaissance (accédez aux balises topographiques et percevez les menaces lorsque vous tirez au viseur).
- Améliorations : niveau 3
- Multidimensionnelle : suppression
- Réinitialisation tactique+ : suppression
- NOUVEAU - Manipulatrice du Vide : l'utilisation d'un Passage du Vide allié améliore la vitesse de déplacement et le rechargement.
- NOUVEAU - Regard dans le Vide : durée du scan du Passage du Vide augmentée de 15 s pour Alter (durée du Passage du Vide).
- Remarque : le scan nécessite que l'ennemi soit dans le champ de vision d'Alter entre la sortie du portail et l'entrée du portail.
Ash
Note des développeurs : les modifications apportées aux aptitudes de la classe Escarmouche devraient permettre à d'autres Légendes de rivaliser avec Ash, tandis que nous apportons un ajustement mineur de la capacité ultime d'Ash pour rendre les doubles relais phasiques, relativement chronophages, un peu moins fréquents.
- Manipulatrice du Vide : rechargement d'ultime allongé de 2 min à 2 min 30 s.
Horizon
Note des développeurs : Horizon a maintenu une position de force malgré ses améliorations plutôt minimes. Ces nouveaux ajustements devraient permettre d'apporter quelques améliorations précoces, puis de laisser le choix aux joueurs : jouer sur son côté furtif grâce à sa capacité passive ou miser sur son efficacité au combat et ses combos de grenades grâce à sa capacité ultime.
- Améliorations : niveau 2
- Big Bang : suppression
- Pack de batteries : suppression
- Rechargement tactique : passage au niveau 2
- Rechargement d'ultime : passage au niveau 2
- Améliorations : niveau 3
- NOUVEAU - Conservation d'énergie : la capacité Spationaute octroie 25 PV de régénération de bouclier pour tout atterrissage en douceur.
- NOUVEAU - Réserve de combat : accédez aux caisses de la classe Assaut, à des munitions bonus dans chaque stock et à des emplacements supplémentaires pour grenades.
Loba
- Artiste de l'évasion : nombre de PV de boucliers régénérés réduit de 50 à 25.
Pathfinder
Note des développeurs : avec l'aptitude de la classe Escarmouche, l'amélioration Grappin mirifique de Pathfinder devait être remplacée, nous avons donc ajouté une simple réduction du délai de rechargement... pour l'instant.
- Améliorations : niveau 3
- Grappin mirifique : suppression
- NOUVEAU - Régénération de grappin+ : rechargement tactique réduit de 10 s.
Revenant
Note des développeurs : Revenant a considérablement perdu de sa superbe, c'est pourquoi nous cherchions à le revigorer de plusieurs façons avec cette division axée sur les Légendes d'escarmouche. Sa capacité ultime a perdu en efficacité avec la structure de régénération, et nous voulions lui redonner plus de force lors de l'activation initiale de son ultime, en particulier dans le cadre du nouveau TPT ("Time-To-Kill", ou temps pour tuer) de cette saison. Nous garderons toutefois un œil là-dessus. Cependant, son Attaque fantôme avait un long délai de rechargement et son lancement nécessitait beaucoup de temps, si bien que cette capacité était souvent réservée pour être utilisée au bon moment pour se désengager plutôt que pour se rapprocher de manière agressive. Nous avons réduit ce délai de lancement par défaut, mais aussi par le biais de l'amélioration, pour que Revenant se sente plus libre de l'utiliser pour engager ses ennemis et les mettre KO en profitant de sa nouvelle aptitude de classe. Envole-toi, mon petit !
- Instinct assassin : les alliés voient désormais comme Revenant le marqueur de suivi de santé faible.
- Attaque fantôme
- Délai d'activation réduit d'environ 30 %.
- Réduction du temps de rechargement de 25 s à 20 s.
- Faux fantômes : PV de boucliers liés à la capacité ultime accrus de 25
- Améliorations de niveau 2
- Machine à tuer : supprimée
- NOUVEAU - Pas d'échappatoire : double la durée de marquage passif des ennemis à faible niveau de santé.
- Améliorations de niveau 3
- Attaque mortifère : suppression
- NOUVEAU - Assassin agile : le délai d'activation et le délai de charge de la capacité Attaque fantôme sont réduits de moitié.
- Rechargement tactique réduit de 20 s à 15 s.
Wraith
Note des développeurs : Wraith bénéficie d'un certain nombre d'ajustements pour la rapprocher de sa forme originale. Son activation accélérée lui permet d'être à la fois plus réactive et plus agressive avec sa capacité tactique, notamment lorsqu'elle est associée à la nouvelle aptitude d'escarmouche. Nous voulions qu'elle puisse mieux contrôler le moment où elle quitte la phase rapide pour revenir au plus vite au combat, c'est pourquoi Wraith peut désormais contrôler le moment où elle sort du Vide. Les ajustements relatifs à la capacité ultime visent à lui permettre d'accéder plus activement à son potentiel de rotation et, avec l'augmentation de la vitesse, il sera plus facile que jamais de mettre en place une rotation de portail pour son escouade. Oh, et la course est de retour. Amusez-vous bien !
- L'animation de course d'origine à la troisième personne est de retour.
- Dans le vide
- Recharge raccourcie à 20 s (au lieu de 25)
- Délai d'activation de la capacité tactique réduit de 1,25 s à 0,8 s.
- Peut désormais sortir du Vide à tout moment en appuyant sur la touche attaque ou tactique.
- Faille dimensionnelle
- Temps de rechargement réduit de 3 min à 2 min 30 s.
- Atteint désormais sa vitesse maximale beaucoup plus rapidement lors de l'utilisation de la capacité ultime.
- Améliorations : niveau 2
- Rechargement d'ultime réduit de 2 min à 1 min 30 s.
- Améliorations de niveau 3
- Phase rapide : réduit désormais l'activation de la capacité tactique de 30 % au lieu de 20 %.
- Cela réduit le délai d'activation de 1 s à 0,5 s.
- Rechargement tactique réduit de 20 s à 15 s.
MUNITIONS ET ACCESSOIRES
- Armes accélérées
- L'accessoire hop-up Accélérateur a été retiré pour la mitraillette C.A.R., le G7 Scout et le fusil d'assaut Némésis.
- L'accessoire hop-up Accélérateur a été ajouté pour le P2020, la mitraillette Volt et le Wingman.
- Lasers : efficacité accrue des lasers à tous les niveaux.
ARMES
Mitraillette
Mitraillette Alternator
Mitraillette C.A.R.
- Taille du chargeur accrue à tous les niveaux.
- Base : 20 (au lieu de 19)
- Blanc : 24 (au lieu de 23)
- Bleu : 27 (au lieu de 26)
- Violet/Or : 29 (au lieu de 28)
Mitraillette R-99
- Taille du chargeur accrue à tous les niveaux.
- Base : 20 (au lieu de 19)
- Blanc : 23 (au lieu de 22)
- Bleu : 25 (au lieu de 24)
- Violet/Or : 28 (au lieu de 27)
Mitraillette Volt
- Taille du chargeur accrue à tous les niveaux.
- Base : 18 (au lieu de 17)
- Blanc : 21 (au lieu de 20)
- Bleu : 24 (au lieu de 23)
- Violet/Or : 27 (au lieu de 26)
Note des développeurs : nous avons revu la capacité en munitions de la plupart des mitraillettes pour les rendre un peu plus clémentes face aux fusils à pompe et aux mitrailleuses. Nous espérons qu'ajouter un peu plus de munitions dans le chargeur permettra de mettre fin aux affrontements serrés avant de devoir recharger.
- Taille du chargeur accrue à tous les niveaux.
- Base : 20 (au lieu de 19)
- Blanc : 22 (au lieu de 21)
- Bleu : 24 (au lieu de 23)
- Violet/Or : 27 (au lieu de 26)
Fusil d'assaut
Fusil d'assaut Némésis
Note des développeurs : le Némésis ayant perdu l'accessoire hop-up Accélérateur, nous voulions nous assurer qu'il reste une option attrayante pour les joueurs. Nous avons apporté quelques ajustements relatifs à la qualité de vie pour rendre son utilisation un peu plus fluide.
- Durée d'épuisement de la charge accrue de 6 s à 8 s.
- Délai avant un nouvel épuisement de la charge accru de 6 s à 8 s.
- Efficacité du canon augmentée à tous les niveaux.
Mitrailleuse
Mitrailleuse Devotion
EMG L-STAR
- Réduction de l'intensité de la séquence de recul lors des premiers tirs.
Note des développeurs : la L-STAR s'est avérée être une arme puissante capable de tuer quelle que soit la distance. Nous sommes heureux qu'elle soit aussi souvent utilisée, mais nous voulons nous assurer qu'elle ne surclasse pas le reste de la gamme. La suppression de sa mécanique de tir au jugé inversé devrait permettre d'équilibrer les phases de combat rapproché et laissant un peu de place aux mitraillettes.
- Suppression de la mécanique de tir au jugé inversé.
ARME LONGUE PORTÉE
Répéteur 30-30
Note des développeurs : le tir chargé du 30-30 n'a pas autant d'impact que nous l'aurions souhaité initialement, c'est pourquoi nous avons augmenté ses dégâts pour que son gameplay plus lent et plus méthodique soit gratifiant et vaille la peine qu'on s'y attarde.
- Dégâts des tirs chargés avec viseur accrus de 58 à 65.
- Dégâts des tirs à la tête chargés avec viseur accrus de 93 à 104.
G7 Scout
Note des développeurs : le G7 Scout bénéficie d'un ajustement pour compenser la perte de l'accessoire hop-up Accélérateur.
- Dégâts accrus de 35 à 36.
- Dégâts des tirs à la tête accrus de 56 à 58.
- Légère augmentation de la cadence de tir
PISTOLET
P2020
Note des développeurs : le P2020 avait une efficacité inférieure à la moyenne avec les lasers, car son tir au jugé de base était meilleur que celui de ses pairs. Nous avons décidé de supprimer ce paramètre et de faire en sorte que la précision de son tir au jugé fasse partie intégrante de son identité.
- Efficacité du laser normalisée par rapport aux autres armes.
Wingman
- Ne prend plus en charge l'accessoire hop-up Chargeur boosté.
FUSIL À POMPE
EVA-8
- Dispersion des tirs accrue
CARTES
Parties publiques
Jeu classé
- E-District
- Canyon des Rois
- Zone d'orage
Mixtape du 25 mars au 5 mai 2025
- E-District
- Canyon des Rois
- Zone d'orage
- Match à mort en équipe : Ville cimetière, Fragment, Station ZEUS, Résidences
- Contrôle : Baromètre, Caustic, Laboratoires, Site de production
- Course armée : Wattson, Résidences, Ville cimetière, Fragment
MODES
Parties publiques : trios et duos du 25 mars au 5 mai 2025. Parties publiques à durée limitée : mode Épée surpuissante Royale du 25 mars au 14 avril 2025.
Mode à durée limitée : Poisson d'avril du 1er avril au 7 avril 2025.
- Découvrez un nouveau mode spécial de parties publiques en trios qui met à l'affiche l'épée surpuissante !
- L'épée surpuissante apparaît en début de partie et une fois par manche.
- Épée surpuissante
- Arme de mêlée d'événement.
- Attaques puissantes et rapides à courte portée.
- Couverture à plus longue portée avec la possibilité de porter des coups énergétiques à l'aide du viseur.
- Assure une couverture défensive en absorbant les dégâts subis avec le viseur.
- Peut produire une onde de choc qui affaiblit les joueurs ennemis à proximité et renforce les alliés à proximité.
Mode à durée limitée : Solos du 8 avril au 14 avril 2025.
- En collaboration avec le créateur de contenu Apryze
- Le mode Poisson d'avril revient dans une version remixée !
- En collaboration avec le créateur de contenu Apryze
- Le mode Solos revient avec quelques variantes !
- Inclut désormais des affrontements à 30 joueurs.
- L'équilibrage des systèmes et le timing des anneaux ont été ajustés en conséquence.
- Jeton de réapparition
- Tous les joueurs commencent la partie avec 1 jeton de réapparition, ce qui leur permet de se redéployer après leur mort.
- En fin de partie, la réapparition sera désactivée et les joueurs disposant d'un jeton de réapparition recevront un gros volume d'ÉVO.
- Contrairement aux trios de Rédemption, le jeton de réapparition ne se trouve pas dans le butin et n'est pas un objet de survie.
- Arsenaux et armes équipées
- Les arsenaux amélioreront l'arme de 1 niveau jusqu'au niveau violet, et l'amélioration Or sera disponible une fois la réinitialisation de la caisse de butin déclenchée.
- Si une lunette de niveau supérieur est équipée sur une arme de niveau inférieur, l'amélioration préservera la sélection de lunette personnalisée.
- Si aucune lunette n'est équipée, l'amélioration octroiera la lunette de l'amélioration suivante.
PARTIES CLASSÉES
Nouvelle règle de réinitialisation de division Introduction de la nouvelle règle de réinitialisation de division basée sur le niveau : chaque système de division réinitialisera les joueurs à la division la plus basse de leur dernier rang de division.
- Mise à jour du score : les frags, les assistances et les participations après la 8e instance vaudront 50 % (au lieu de la 6e).
Note des développeurs : afin de favoriser une concurrence plus équitable et de réduire les disparités, nous remplaçons la réinitialisation traditionnelle, un peu brutale, par une nouvelle règle de réinitialisation de division basée sur le niveau. À la fin de chaque division, vos performances détermineront votre niveau et votre score sera réinitialisé au seuil minimum de ce niveau au lieu d'une base de référence uniforme. Cela signifie que vous commencerez la nouvelle division avec d'autres joueurs ayant un niveau similaire, ce qui préservera votre progression tout en garantissant un environnement compétitif plus équilibré. <h2">CORRECTIONS DE BUGS
- Aucune réinitialisation des PC pour les rangs Novice IV à Novice I : les joueurs conserveront les PC qu'ils avaient lors de la division précédente.
- Les joueurs de rang Bronze IV à I seront réinitialisés à Bronze IV avec 1 000 PC.
- Les joueurs de rang Argent IV à I seront réinitialisés à Argent IV avec 3 250 PC (+250 de protection contre la relégation).
- Les joueurs de rang Or IV à I seront réinitialisés à Or IV avec 5 750 PC (et +250 de protection contre la relégation).
- Les joueurs de rang Platine IV à I seront réinitialisés à Platine IV avec 8 750 PC (avec +250 de protection contre la relégation).
- Les joueurs de rang Diamant IV et III seront réinitialisés à Platine III avec 9 250 PC.
- Les joueurs de rang Diamant II et I seront réinitialisés à Platine II avec 10 000 PC.
- Les joueurs de rang Maître et supérieur seront réinitialisés à Platine I avec 11 000 PC.
- Certaines caisses de butin se remplissent à nouveau correctement après la réinitialisation de la caisse.
- Correction d'un rare plantage de serveur.
- Correction d'un exploit qui permettait aux tricheurs de faire planter le serveur.
- Correction des rangs de joueur considérés comme "inconnus" en raison d'un chargement tardif qui affichait Novice à tort. Si le rang d'un joueur n'est pas connu au moment du chargement de l'affichage des aptitudes, le rang de ce joueur est désormais masqué.
- Les caisses de butin agrandies ouvertes n'affichent plus d'icône après une amélioration de Légende.
- Le Peacekeeper ne tire plus occasionnellement deux coups de feu à la fois lorsque vous glissez.
- Le butin de la tanière d'araignée reflète désormais le butin actuel.
- Les Tridents ne sont plus envoyés dans les airs lorsque vous montez à bord.
Arsenaux
- Les effets visuels de l'amélioration de l'arsenal sont bien présents sur les deux armes Akimbo.
- Les arsenaux fournissent désormais la bonne quantité de munitions après la réinitialisation des caisses de butin et des arsenaux.
- Prévention d'un bug rare qui faisait apparaître des extracteurs évolutifs dans les arsenaux.
- La réassignation des touches n'empêche plus l'utilisation du bouton de carte "Arsenaux en surbrillance".
- Améliorer un Sentinel chargé ou une Rampage chargée ne supprime plus la charge de l'arme.
- Rétablissement de l'animation d'arme correcte lors de l'amélioration d'un arsenal.
Légendes
- Crypto : les effets visuels de l'IEM correspondent désormais à la distance à laquelle vous pouvez être touché(e).
- Lifeline : est désormais réanimée selon la vitesse de sa classe Soutien lorsqu'elle est réduite au silence, et peut déployer un drone-médecin DOC pour la réanimation.
- Newcastle : peut à nouveau déplacer son bouclier mobile lorsqu'il est à terre.
QUALITÉ DE VIE
- Amélioration de l'homogénéité des interactions avec un équipier à l'agonie près des petites portes.
- Signaler une tyrolienne ne déclenchera plus la tyrolienne elle-même.
- L'invite d'amélioration de Légende ne disparaîtra plus lorsque vous subissez des dégâts par l'anneau. Tous les autres types de dégâts continueront de fermer l'invite.
AUDIO
- Réduction de la distance audible du son persistant de Ballistic quand la capacité ultime est active (réduction plus importante pour les amis que pour les ennemis).
- Réduction du volume pour :
- Le Nexus du Vide actif d'Alter en attente.
- Le son persistant du Piège d'Ash pour vous et votre escouade.
- Les capacités tactique et ultime de Catalyst, mais aussi le volume du Renforcement et la distance audible pour vous et votre escouade.
- Le son persistant du Nuage de gaz de Caustic (rafale initiale inchangée).
- Le son persistant de la boule de démolition de Mad Maggie à pleine vitesse.
- La fumée persistante de la capacité tactique de Bangalore (rafale initiale inchangée).
- Réduction du volume et de la distance audible pour :
- Le son persistant du Sifflement de Ballistic pour vous et votre escouade.
- Le son persistant de la Pointe perçante de Mad Maggie.
- Légère réduction du volume pour :
- Les impacts et explosions des roquettes de la capacité ultime de Bangalore trop éloignées pour représenter une menace.
- Le Drone de Crypto par rapport au champ de vision pour vous aider à en déterminer l'emplacement.
- L'émetteur de cœur de l'Exposition de Seer lorsqu'il n'est pas dans votre champ de vision pour vous aider à déterminer où il se trouve.
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