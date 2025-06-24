Apex Legends dévoile l'événement Futures icônes, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 juin 2025 à 16h49
Les joueurs d'Apex Legends vont profiter de trois semaines de festivités avec l'événement Futures icônes, pour marquer la mi-saison, le tout accompagné d'une imposante mise à jour.
Apex Legends dévoile l'événement Futures icônes, les détails
Dès ce 24 juin, dans la soirée comme toujours et pour une durée de trois semaines, les joueurs pourront se plonger dans l'événement Futures icônes d'Apex Legends. Celui-ci s'annonce massif, avec des variantes modes de jeu, et des cosmétiques à récupérer. Sans oublier la mise à jour de mi-saison qui viendra modifier certains points, pour le plus grand plaisir des joueurs.
 

Événement Futures icônes d'Apex Legends

Duels en Arènes

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Le mode Arènes accueille une variante bien plus intense, proposant des affrontements en 1v1. Durant 5 minutes, 30 joueurs s'affronteront, dans le but de faire partie du haut du tableau. Les Légendes et l'équipement sont aléatoires, mais tous les joueurs seront égaux en termes de niveaux pour éviter un déséquilibre. Et vous ne pourrez misez que sur votre talent, puisque les capacités seront désactivées.

Les développeurs précisent qu'une variante avec les capacités des Légendes activées sera disponible. 

Miniature vidéo

Cosmétiques

Plusieurs objets cosmétiques liés à l'événement seront disponibles, avec le traditionnel suivi des récompenses. Vous en obtiendrez en validant les défis de l'événement, pour récupérer jusqu'à 1 400 points par jour et progresser dans les récompenses.

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Des skins plus prisés et payants seront évidemment au rendez-vous. Vous pourrez obtenir des skins légendaires pour Rampart, Octane et le Peacekeeper. Il y aura également une infime chance de mettre la main sur le skin Prestige "Icône Apex" pour Wattson. Il n'y aura aucun doublon dans ces packs d'événement, comme toujours.

Enfin, comme nous vous le disions, une mise à jour majeure sera déployée le 24 juin, dont le patch notes est à retrouver ici. L'événement Futures icônes d'Apex Legends sera disponible du du 24 juin au 15 juillet.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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