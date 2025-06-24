Apex Legends Prodige : MàJ de mi-saison du 24 juin, les détails

La traditionnelle mise à jour de mi-saison pour Apex Legends est là, permettant d'améliorer certains points, tout en équilibrant les Légendes et d'autres fonctions du jeu, après les retours des joueurs.

Patch notes mise à jour 24 juin Apex Legends MISES À JOUR DE L'ÉQUILIBRAGE Rotation des armes d'or Spitfire, R-301, R-99, Flatline, Mozambiques Akimbo LÉGENDES Wattson Capacité passive : Éclair de génie Consommation d'accélérants d'Ultime 50 % plus rapide Régénération passive du bouclier portée à 2 s (au lieu de 1 s)

Capacité tactique : Périmètre de sécurité Augmentation des PV du nœud des barrières à 50 (au lieu de 25) Réduction du temps de rechargement de 15 s à 4 s Les barrières ralentissent désormais les ennemis qui glissent et sautent, et allongent le rechargement de la propulsion d'Ash et du double saut de Sparrow Les barrières placées en travers des portes les électrifient Les ennemis sont étourdis lorsqu'ils ouvrent une porte électrifiée ou l'enfoncent à coups de pied L'électrification prend fin si la barrière est obstruée ou retirée, et reprend lorsque la barrière est à nouveau activée Suppression des portes qui explosaient lorsqu'elles étaient ouvertes à proximité d'une barrière

Améliorations : niveau 2 Étoiles tombantes : intégration au kit de base NOUVEAU - Aux petits soins : vous pouvez obtenir tous les avantages de soutien (accès aux caisses de soutien, réanimations plus rapides grâce à la régénération de santé, obtention de BRM avec des bannières) NOUVEAU - Conduction ultime : les dégâts infligés aux ennemis sont convertis en charge ultime et les KO octroient un boost de 30 % de la charge ultime

Améliorations : niveau 3 NOUVEAU - Soins dynamisés : les petits objets soignent deux fois plus Pylône électrifié : les PV, la vitesse de soins et la capacité de votre ultime sont doublés

Notes des développeurs : nous sommes ravis de voir dans le jeu la nouvelle mécanique de la Porte électrifiée, qui oblige les ennemis à respecter encore plus les barrières. La réduction du délai de régénération du Périmètre de sécurité de Wattson devrait rendre la mise en place des barrières beaucoup plus rapide et moins contraignante si vous devez passer à autre chose.



Vantage Réduction de la hitbox sur le haut du corps de Vantage pour mieux correspondre à son modèle de personnage

Capacité passive : Viseur de précision Peut désormais signaler jusqu'à 3 ennemis simultanément Peut afficher les barres de santé de l'ennemi ciblé Signaler un ennemi révèle sa position à plus de 50 m (au lieu de 100 m)

Capacité tactique : Redéploiement ailé Echo sera rappelé automatiquement après votre saut Délai d'activation du saut plus rapide Augmentation de la distance de base et de la distance maximale de vol d'Echo de 10 m Sonar de chauve-souris intégré au kit de base Réduction du délai de redéploiement des canons après un saut à 0,2 s (au lieu de 0,5 s) Élargissement du champ de vision dans lequel Echo doit se trouver pour sauter

Capacité ultime : Marque de la snipeuse Mise à niveau Rechargement ultime intégrée au kit de base Les accélérateurs ultimes s'utilisent 50 % plus rapidement et fournissent 2 balles supplémentaires Le laser est désormais masqué jusqu'à ce que Vantage tire Le laser dure 15 s et le décompte se réinitialise à chaque tir Le laser est désormais mieux représentatif de la visée

Améliorations : niveau 2 NOUVEAU - Contrôle de proie : accès aux consoles d'anneau et gain d'une surcharge de zone NOUVEAU - Marque améliorée : l'icône de l'ennemi marqué est visible à travers les murs, met brièvement en surbrillance les ennemis et révèle leur barre de santé à votre escouade dès le marquage

Améliorations : niveau 3 NOUVEAU - Réinitialisation tactique : réduit le délai de rechargement de la capacité tactique de 5 s NOUVEAU - Couverture de la snipeuse : ajoute un blindage d'armement à la Marque de la snipeuse

Note des développeurs : les améliorations apportées au Redéploiement ailé de Vantage la rendent beaucoup plus dynamique et nous avons eu beaucoup de plaisir à jouer avec la nouvelle version d'Echo en interne. Aligner les tirs dans ces scénarios de fin de partie avec la Marque de la snipeuse devrait désormais s'avérer plus facile grâce aux modifications apportées au laser, en plus de la possibilité d'améliorer le blindage d'armement.



Ash Capacité passive : réduction du délai de rechargement de la propulsion à 8 s (au lieu de 10 s)

Capacité tactique : légère réduction de la force d'accrochage en tirant fort (comme en cas d'utilisation des capacités de déplacement)

Améliorations : niveau 2 Double brèche : passage au niveau 2 NOUVEAU - KO chargé : gain de régénération de PV en mettant un ennemi KO

Améliorations : niveau 3 Fantôme dans la machine : suppression Piège vorace et Double piège : passage au niveau 3

Note des développeurs : cette saison, nous voulions rééquilibrer Ash en atténuant certains aspects de ses capacités qui étaient frustrants à affronter, tout en conservant son pouvoir de propulsion sur le champ de bataille. La réduction du délai de régénération de base de sa propulsion devrait compenser la perte de la double propulsion. De plus, en inversant ses optimisations des niveaux 2 et 3, Ash dispose d'une charge de capacité ultime doublée plus tôt dans la partie, ce qui vous permettra, à vous et à votre équipe, de conserver toute votre mobilité.



Alter Capacité ultime : Nexus du Vide Délai d'avertissement d'utilisation du portail de traque réduit à 3,5 s (au lieu de 5 s) Délai d'activation du portail de traque réduit à 6 s (au lieu de 8 s depuis le correctif précédent) Délai de rechargement après utilisation porté à 60 s (au lieu de 30 s depuis le correctif précédent)

Notes des développeurs : dans l'ensemble, nous avons trouvé que les équipes comportant Alter étaient un peu trop dures à contrer lorsqu'elles tentaient de se réinitialiser via son Nexus du Vide.



Ballistic Capacité tactique : Sifflement Dégâts à l'activation réduits à 15 (au lieu de 20) Dégâts de surchauffe réduits à 15 (au lieu de 30 depuis le correctif précédent)

Capacité ultime : Tempête Suppression de l'extension de délai pour les KO (depuis le correctif précédent)

Améliorations Balles supplémentaires : passage au niveau 2 Balle durable : passage au niveau 3

Notes des développeurs : nous estimions que le Sifflement de Ballistic infligeait trop de dégâts au vu de sa régularité.



Conduit Capacité tactique : Transfert radieux Réduction du délai de rechargement à 21 s (au lieu de 31 s depuis le correctif précédent) Réduction du délai de rechargement après dégâts à 1 s (au lieu de 2 s)

Mirage Capacités tactique et ultime : les leurres changent désormais d'arme lorsque vous le faites et déséquipent correctement les armes de mêlée MUNITIONS ET ACCESSOIRES GRENADES Étoile à arc L'explosion réduit la dynamique en cas de frappe dans les airs ou en glissant

L'explosion consomme le temps de rechargement de la propulsion d'Ash et du double saut de Sparrow ACCESSOIRES HOP-UP Générateur de blindage d'armement Peut désormais être utilisé par la R-301 Accélérateur Retrait pour : Devotion, Mastiff, Bocek et Sentinel

Ajout pour : Havoc, Flatline et Mozambique ARMES Fusil d'assaut Fusil d'assaut Havoc (correctif précédent) Recul amélioré

Dégâts accrus à 20 (au lieu de 19) Fusil d'assaut Hemlok Réduction du délai de tir en rafale ARME LONGUE PORTÉE Répéteur 30-30 Réduction des dégâts des tirs à la tête du Démonte-crâne Déchargé : 80 (au lieu de 86) Chargé : 120 (au lieu de 130)

Arc composite Bocek (correctif précédent) Dégâts de la flèche explosive à l'impact portés à 55 (au lieu de 40)

Cadence de tir accrue

Dégâts de charge max. accrus à 65 (au lieu de 55) FUSIL À POMPE Mastiff Nouvelle animation de tir au viseur : l'arme revient plus vite au centre de l'écran Note des développeurs : en cas de tir à vitesse maximale, l'optique Mastiff ne revenait jamais tout à fait au centre de l'écran, ce qui rendait l'acquisition de cibles entre les tirs quelque peu aléatoire. Grâce à cette nouvelle animation, l'arme revient plus tôt au centre de l'écran, ce qui vous permet d'enchaîner les tirs avec davantage de précision.



Mitraillette ADP Prowler Burst Amélioration du recul horizontal, en tir en rafale comme en tir automatique

Réduction du délai de tir en rafale FUSIL DE PRÉCISION Sentinel Augmentation de la vitesse de rechargement lorsque la chambre est dynamisée CARTES Parties publiques et classées Canyon des Rois

Bord du Monde

Lune brisée Mixtape (du 24 juin au 5 août) Match à mort en équipe : Fragment, Trouble-fête, Ville cimetière

Contrôle : Caustic, Site de production, Siphon de lave

Course armée : Ville cimetière, Monument, Noyau MODES Mode à durée limitée : Arènes - Duels sans capacités spéciales (du 24 juin au 15 juillet) Combat en 1c1 : gagnez autant de duels en 1c1 que possible dans le temps imparti

Duels équitables : les joueurs en duel se voient attribuer des Légendes et des armes identiques pour livrer un combat équitable

Classement : pour suivre les performances des joueurs au cours de la partie

Sans capacités spéciales : les capacités seront désactivées pendant la première partie de l'événement, ce qui permettra aux joueurs de se concentrer sur leurs compétences au maniement des armes et leurs déplacements

Trois cartes : Rappel, Habitat et Trouble-fête sont disponibles au lancement avec une variété de points d'apparition Mode à durée limitée : Arènes - Duels avec capacités spéciales (du 15 juillet au 5 août) Capacités : les capacités des Légendes sont activées pour ajouter une dimension stratégique exaltante PARTIES CLASSÉES Affichage des niveaux classés : dévoile désormais la répartition des niveaux par escouade et non plus par joueur. Le matchmaking classé pour les escouades prédéfinies s'effectue en fonction de la valeur de PC la plus élevée de l'escouade. Cette modification permet de regrouper tous les membres de l'escouade, qu'elle soit prédéfinie ou non, afin d'afficher l'ensemble de l'escouade en fonction du rang le plus élevé de l'escouade.

dévoile désormais la répartition des niveaux par escouade et non plus par joueur. Le matchmaking classé pour les escouades prédéfinies s'effectue en fonction de la valeur de PC la plus élevée de l'escouade. Cette modification permet de regrouper tous les membres de l'escouade, qu'elle soit prédéfinie ou non, afin d'afficher l'ensemble de l'escouade en fonction du rang le plus élevé de l'escouade. Fumée de saut Champion du classement : accordée à tous les joueurs ayant terminé le défi de classement Champion du classement dans la division 1 et accessible pendant toute la division 2. Si vous souhaitez conserver l'accès à la fumée de saut, vous devrez relever le même défi dans la division en cours. CORRECTIONS DE BUGS Audio : marcher tout en tenant un Bocek produit à nouveau des bruits de pas à la troisième personne

Flèches Devraient à nouveau disparaître correctement Les flèches tirées dans la paroi de l'arène n'y resteront plus une fois la manche commencée

Arsenaux : vous ne vous ferez plus voler des munitions dans votre inventaire

Stand de tir Artemis ne devrait plus gâcher les apparitions miaou Les flèches ne peuvent plus être ramassées via les instances du stand de tir

PC : les compilations de shaders ne devraient plus se déclencher à chaque chargement du jeu, en particulier après une mise à jour de Windows

: les compilations de shaders ne devraient plus se déclencher à chaque chargement du jeu, en particulier après une mise à jour de Windows La capacité tactique n'est plus utilisée accidentellement par certaines Légendes tenant des armes Akimbo lorsque vous activez votre capacité ultime

L'onglet "Défis suivis et recommandés" affiche à nouveau les défis suivis dans les détails de la partie

Le widget du salon sur les défis suivis affiche désormais la progression des deux défis LÉGENDES Alter Correction d'un problème à cause duquel n'importe quelle Légende annulait l'activation du Nexus du Vide si vous tentiez d'y accéder en tenant une capacité ultime dans vos mains. Correction d'un problème qui annulait l'activation du Nexus du Vide en cas de chute brutale. Correction de la mise en surbrillance des ennemis et des mannequins dans le Vide et provenant d'un dysfonctionnement de la capacité tactique d'Alter lorsque le tir allié était activé sur le stand de tir. Correction d'un problème à cause duquel un équipier d'Alter n'obtenait pas de BRM lors de la création de bannières si Alter avait sélectionné l'optimisation "Amitiés" mais était mort.

Ash : le Piège vorace se plante désormais correctement après le premier impact

le Piège vorace se plante désormais correctement après le premier impact Mirage : perd désormais systématiquement son camouflage lorsqu'il est touché pendant qu'il se soigne

: perd désormais systématiquement son camouflage lorsqu'il est touché pendant qu'il se soigne Sparrow : la Flèche ultime ne brise plus instantanément le bouclier de fantômes de Revenant QUALITÉ DE VIE Arsenaux : augmentation de la taille d'interaction des consoles, ce qui rend moins probable le fait de vous voir saisir involontairement une nouvelle arme en optimisant votre arme actuelle

: augmentation de la taille d'interaction des consoles, ce qui rend moins probable le fait de vous voir saisir involontairement une nouvelle arme en optimisant votre arme actuelle Les cadeaux du Passe de combat sont de retour !

Correction d'erreurs de prédiction lors de l'encaissement de dégâts d'anneau ou en fin de soins

Le blindage d'armement et les générateurs de blindage d'armement de Gibraltar sont désormais pris en compte dans les Infos élimination

Rampart peut désormais interagir avec davantage d'objets quand elle tient Sheila

Nous avons actualisé le système "Utiliser (maintenir)" afin de le rendre plus précis et d'éviter aux joueurs de changer accidentellement d'arme

Mises à jour visuelles de la grenade thermique Ajout d'un effet de détonation Ajout de nouveaux éléments pour les effets visuels : matériaux d'étincelles mis à jour, fond plus chaud pour mieux voir la zone d'effet de la grenade thermique, tous les éléments se dissolvent plus rapidement Réduction du nombre de particules Réduction des effets superflus Mise à jour visuelle des étincelles pour gagner en réalisme

AUDIO Déclassement de tyroliennes alliées pour que les tyroliennes ennemies restent accessibles

Minimisation du degré d'urgence des bruits de pas non menaçants des ennemis (pendant leur chute et à terre) pour s'assurer que les menaces potentielles sont toujours présentes

Expérimentation de bruits de pas alliés à volume réduit ou inaudibles en cas de menace élevée : faites-nous savoir si cela vous aide !

Réduction du volume des aérochars dans le Canyon des Rois Note des développeurs : merci aux personnes qui ont téléchargé des journaux audio à la suite de notre demande après un nombre anormal d'interruptions détecté. Notre équipe examine tous les rapports reçus pour prendre les mesures adéquates. Si cette invite s'affiche, merci de continuer à envoyer vos rapports car toute donnée supplémentaire contribue à faciliter nos recherches.



GRAPHISMES PC Amélioration des performances de chargement GPU, ce qui peut augmenter la stabilité des performances et réduire les modèles ou textures manquants chez certains joueurs. L'argument de lancement -no_render_on_input_thread est devenu la valeur par défaut pour les joueurs disposant de processeurs à 8 cœurs ou plus. Cela améliore la stabilité des performances et la latence d'entrée, en particulier lorsque cet argument est associé à des souris ou des manettes à haute fréquence. Vous pouvez toujours l'activer manuellement si vous possédez moins de cœurs de processeur, et vous pouvez aussi le désactiver via -render_on_input_thread. Réduction de la surcharge CPU du multithreading sur les machines disposant de nombreux cœurs CPU



Si la saison 25 d', nommée Prodige, a permis de rebooster très légèrement la communauté, puisque les statistiques de joueurs, notamment sur Steam, sont au plus haut depuis août-septembre 2024, le battle royale a du mal à retrouver son succès d'antan.La mise à jour de mi-saison pourrait aider à redynamiser le FPS, comme ce fut le cas avec le lancement de la saison, étant donné que. Vous pouvez consulter