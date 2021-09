Apex Legends : Des équipes de 4 et 5 joueurs pourraient arriver en Arènes

Localization strings added for 4v4 and 5v5 Arenas. Possibly see them in the near future? — Shrugtal (@shrugtal) September 14, 2021

New Arenas map in the files now: "Encore" pic.twitter.com/zTdo2W63Sx — Shrugtal (@shrugtal) September 14, 2021

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Arrivé en fanfare avec la saison 9,, d'autant qu'avec la saison 10 les parties classées ont été introduites, ce qui a permis d'ajouter encore plus de compétitivité. Face à ce succès, il semblerait que Respawn ait envie d'innover, en proposant quelques variantes, comme c'est parfois le cas avec la version du battle royale.Selon Shrugtal, dataminer qui a très souvent vu juste par le passé,Des mentions y sont effectivement faites dans les fichiers du jeu, sans pour autant nous apporter plus d'informations. Mais il se peut que Respawn apporte dans un premier temps des modes 4v4 et 5v5 en Arènes par le biais d'événements temporaires pour voir la réaction des joueurs et s'il est intéressant de les rendre permanents ou non.Étant donné que les équipes de développement testent de nombreuses choses sur, il ne serait pas surprenant de voir débarquer dans les semaines ou mois à venir un événement spécial implantant ces nouvelles équipes. Dans le même temps, Shrugtal a publié une capture d'écran d'une nouvelle carte en Arènes, avec comme nom de code « Encore ».En attendant de découvrir ces possibles nouveautés, nous rappelons qu' un événement de collection est actuellement en cours , mettant en avant Rampart et le mode Arènes.