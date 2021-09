Apex Legends : Comment débloquer toutes les Légendes ?

Comment débloquer les Légendes dans Apex ?

750 Pièces Apex pour débloquer une Légende.

12 000 Jetons Légendaires pour débloquer une Légende.

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'un des battle royale les plus populaires,, propose une multitude de personnages jouables, appelés Légendes. Toutes ont des caractéristiques différentes, pour correspondre à votre façon de jouer, mais aussi pour permettre de créer des trios (ou duos) redoutables sur le champ de bataille si l'équipe possède une certaine alchimie. Néanmoins, elles ne sont pas toutes disponibles dès le lancement du jeu, puisqu'il faut les débloquer.Au total, seules six sont jouables au début, mais ce nombre augmentera avec le temps. Avec de plus en plus de joueurs se lançant dans le grand bain, l'une des questions qui revient souvent du côté des néophytes est la façon deIl existe deux façons de. La première se fait en dépensant des Pièces Apex (qui ne peuvent être obtenues qu'en payant). La deuxième se fait grâce aux Jetons Légendaires, qui eux se gagnent en jouant.Si vous optez pour la deuxième solution, ce qui est le cas de la majeure partie de la communauté, sachez que ces Jetons s'obtiennent tout simplement en jouant. Chaque fois qu'un niveau supérieur est atteint, vous débloquerez 600 Jetons. En d'autres termes, vous pourrez débloquer une nouvelle Légende tous les 20 niveaux, ce qui reste correct si vous êtes un joueur régulier.Pour gagner un niveau rapidement, il suffit d'être performant sur le champ de bataille, d'autant que chaque seconde passée vous permet de récolter 3 XP. Mais pour être encore plus rentable, il faut tenter de faire des éliminations (50 XP par élimination), mais aussi faire preuve d'esprit d'équipe si possible, puisque réanimer un coéquipier ou le faire respawn vous permet d'en gagner 25 et 200. Remporter une partie vous permet en outre d'en gagner 900.Si vous ne savez pas quelle, vous pouvez vous référer à notre tier list sur le sujet , mise à jour chaque saison.