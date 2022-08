Apex Legends bat son record sur Steam et entre dans le top 10 des plus gros succès

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Si certains développeurs ou éditeurs doutaient encore de l'utilité de sortir sa production sur Steam, Apex Legends (et d'autres jeux arrivés plus tard, comme Sea of Thieves), prouve qu'une disponibilité sur la plateforme de Valve est une mise en avant non négligeable, permettant une plus grande accessibilité. Tous les trois mois, au moment de la sortie de la nouvelle saison,En effet, Apex Legends a réuni 100 000 utilisateurs simultanés de plus lors de l'arrivée de la Saison Prédation que lors du lancement de la saison Sauvetage, en mai, et ce, malgré les nombreux problèmes lors du déploiement de la mise à jour., juste devant Valheim (498 478) et assez loin derrière Cyberpunk 2077 (830 387). Il va donc être assez difficile d'aller chercher la septième place tout de suite.Comme nous le constatons depuis quelques mois, chaque fois qu'une nouvelle saison est lancée, de nouveaux joueurs découvrent le battle royale, qui ne s'est d'ailleurs jamais aussi bien porté. L'ajout de contenu de manière régulière est sans aucun doute un plus pour permettre de fidéliser la communauté, mais aussi inciter celles et ceux qui n'auraient jamais franchi le pas de se lancer pour la première fois dans Apex Legends. Pour cette saison 14, nous avons, par exemple, pu découvrir Vantage en tant que nouvelle Légende.