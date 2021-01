Apex Legends : Après une saison 7 ranked réussie, Respawn présente les changements pour la S8

16,35 % Bronze (17,76 %)

23,86 % Argent (26,23 %)

32,09 % Or (36,25 %)

23,13 % Platine (17,75 %)

4,37 % Diamant (1,89 %)

0,20 % Maître et Apex Predator (0,12 %)

Changement ranked saison 8 Apex Legends

Les récompenses RP sont désormais accordées à partir de la treizième place et non plus la dixième.

Vous pouvez gagner des RP jusqu'à six éliminations ou assistances, pour permettre aux très bons joueurs de progresser plus rapidement.

Le seuil d'assistance est porté à 10 secondes (contre 7,5 actuellement).

Le rang Predator est maintenant ouvert aux 750 meilleurs joueurs.

Depuis l'arrivée des ranked dans Apex Legends , de plus en plus de joueurs se sont laissé prendre au jeu en tentant l'expérience et en essayant d'atteindre le rang le plus élevé qui n'est évidemment pas une mince affaire. Respawn explique d'ailleurs que pour la saison 7,, qui ont également consacré plus de temps au mode ranked. En règle générale, 30 à 40 % des parties sont des parties classées.D'ailleurs, les développeurs ont partagé la répartition des joueurs ayant au moins 5 heures de partie classée dans les jambes au 21 janvier (les données entre parenthèses sont celles de la saison 6) :Au vu de ces chiffres, Respawn a essayé de rendre ce mode classé encore plus attractif pour la saison 8, en apportant quelques changements qui feront probablement plaisir aux joueurs. Les voici :Concernant le lieu des festivités, nous apprenons que durant la première partie de la saison,. Bord du Monde ne sera pas disponible en ranked cette saison, mais Respawn promet que la carte fera son retour plus tard.Pour rappel, la saison 8 d'Apex Legends sera lancée ce 8 février et apportera Fuse en tant que nouvelle légende, une nouvelle arme et un chargeur doré . Son arrivée sur Switch devrait également ce faire à ce moment.