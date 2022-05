Apex Legends a engrangé 2 milliards de dollars et confirme sa popularité

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En l'espace de trois ans,, laquelle est d'ailleurs de plus en plus forte. Au fil des saisons, de nombreux joueurs se (re)plongent dans le battle royale et investissent de leur temps. Dans le dernier rapport financier , Electronic Arts précise que ses jeux en direct (free-to-play), continuent de faire les beaux jours de la société, et notamment Apex Legends.Parmi les chiffres intéressants communiqués, nous apprenons que sur l'année 2021,. En outre, la saison 12 a été « la plus réussie » de tous les temps selon les mots de Chris Suh et a connu le plus haut taux d'engagement de la part des joueurs.Cette montée en puissante depuis quelque temps d'Apex Legends ne devrait pas s'affaiblir, étant donné que le battle royale débarquera sur mobile durant ce mois de mai, dans une version native et conçue spécialement pour cette plateforme. De plus,. D'ailleurs, la saison 13 vient juste de paraître, avec une nouvelle Légende, Newcastle , qui va, très vite, être appréciée des joueurs selon les premiers retours.À l'heure où Battlefield 2042 n'a pas connu le lancement attendu, en décevant les joueurs, et que la licence FIFA va se démarquer de l'organisme FIFA pour changer de nom à partir de 2023