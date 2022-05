FIFA 23 sera le dernier, la licence s'appellera ensuite EA SPORTS FC

FIFA change officiellement de nom

Depuis la fin de l'année 2021, plusieurs rumeurs et prises de parole de la part d'EA sous-entendaient un changement de nom pour la licence iconique de simulation de football, FIFA., par le biais d'une publication et d'un « trailer ».Ainsi,. Il est expliqué, dans cette publication , que la franchise FIFA n'a cessé de grandir ces trente dernières années, pour devenir la référence du genre. Actuellement, FIFA regroupe un portefeuille unique de licences avec plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues, pour en faire un jeu complet. Le tout sera bien évidemment conservé lors de ce changement majeur.Bien qu'il faille attendre encore de nombreux mois avant d'en savoir davantage sur ce que changement de nom impliquera, plusieurs informations sont tout de même présentes dans ce communiqué. Par exemple,, mais de « nouvelle plateforme indépendante ». Il s'agira, selon les mots de Cam Weber, « bien plus qu'un simple changement de symbole ».Cette concrétisation arrivera donc en 2023, mais avant,, avec « le jeu le plus ambitieux ». FIFA 23 sera donc le dernier de la série, le dernier avec comme partenaire FIFA, marquant la fin de toute une époque. Ces prochains mois, jusqu'à sa sortie, en septembre ou octobre, les équipes feront « en sorte que le prochain FIFA soit le plus accompli de tous les temps, avec plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu sur la Coupe monde, de clubs, de ligues, de compétitions et de joueurs que n'importe quel autre titre FIFA ».devrait se révéler d'ici l'été 2022, en présentant ses nouveautés et son gameplay. Rappelons que le cross-play pourrait être de la partie , d'autant plus qu'il est arrivé en test sur FIFA 22.