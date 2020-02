Anthem : Une refonte annoncée par BioWare

À l'approche du premier anniversaire d'Anthem, BioWare a annoncé que le titre allait connaître une refonte, pour « réinventer la boucle de gameplay ».

Pour parvenir à cette refonte, nous allons faire quelque chose que nous aurions aimé faire la première fois : donner du temps à une équipe de tester et d'itérer, en se concentrant d'abord sur le gameplay.

Souvenez-vous, au mois de novembre, des rumeurs étaient apparues, indiquant que, en charge du développement pourrait choisir de changer totalement son jeu , dans le but d'insuffler un nouvel élan, après avoir connu moult critiques négatives depuis son lancement. Si le studio a essayé par le biais de mises à jour de redresser la barre, la marche était malheureusement trop haute. C'est donc en toute logique queL'annonce a été faite par Casey Hudson, le directeur général du studio, sur le site de BioWare . Dans celle-ci, Casey Hudson explique d’abord que malgré les efforts des développeurs pour améliorer les serveurs, la qualité de vie ou encore résoudre les problèmes,. Le studio en a conclu qu'il fallait « plus qu'une mise à jour ou une extension ». De ce fait, les développeurs se concentrent sur « une refonte à plus long terme de l'expérience » qui aura notamment pour objectif deavec des « objectifs clairs, des défis motivants et une progression avec des récompenses significatives ».Casey Hudson poursuit en expliquant que pour cette nouvelle version d', le studio se laissera le temps, afin de ne pas sortir quelque chose de bâcler.En attendant que cette version soit lancée, probablement pas avant plusieurs mois, le directeur général explique qu' Anthem continuera de vivre, en laissant toutefois les saisons de côté, avec des événements, commençant à la fin du mois,, qui est sorti le 22 février 2019, sur PC, PS4 et Xbox One.