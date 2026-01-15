Anthem : L'annulation de la nouvelle version du jeu était une « erreur »



le 15 janvier 2026 à 15h07 Publié par Justine Manchuelle le 15 janvier 2026 à 15h07

Alors qu'Anthem a fait ses adieux à sa communauté il y a quelques jours à peine, un ancien employé de BioWare a fait quelques révélations sur le titre et notamment sur la refonte qui aurait pu sauver le jeu.