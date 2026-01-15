Anthem : L'annulation de la nouvelle version du jeu était une « erreur »

Alors qu'Anthem a fait ses adieux à sa communauté il y a quelques jours à peine, un ancien employé de BioWare a fait quelques révélations sur le titre et notamment sur la refonte qui aurait pu sauver le jeu.
Depuis le 12 janvier 2026, les serveurs d'Anthem sont fermés
et il est impossible de profiter du jeu, y compris via le mode solo. Si la nouvelle a attristé les plus fervents défenseurs du titre, les personnes ayant travaillé sur le projet prennent la parole pour expliquer les raisons de cet échec.
C'est le cas de Mark Darrah, un vétéran de BioWare ayant travaillé en tant que producteur exécutif sur Anthem
. Dans une vidéo partagée sur sa chaîne YouTube, il revient sur l'histoire du projet et sur l'abandon du projet par EA
.
Anthem, un jeu qui aurait pu reconquérir son public si la refonte n'avait pas été annulée
Mark Darrah s'attarde notamment sur Anthem Next, nom donné à la refonte du titre. De la même manière que A Realm Reborn pour Final Fantasy XIV ou que la mise à jour Beyond de No Man's Sky, cette version 2.0 avait pour vocation de donner une deuxième chance à Anthem
.
Pendant plusieurs années, les équipes de développement ont travaillé sur le projet en espérant sauver le titre de son tragique destin. Cependant, Anthem Next a officiellement été abandonné en 2021
.
Dans une autre vidéo publiée sur le compte Patreon de Destin Legarie
(qui interroge Mark Darrah), ce dernier demande au vétéran de Bioware si Anthem aurait pu connaître un regain d'intérêt de la part des joueurs si le projet Next avait abouti. Or, ce dernier déclare que « cela aurait pu être possible » et l'annulation décidée par Electronic Arts, l'éditeur du jeu, était une erreur selon le producteur.
Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le futur de BioWare
Malgré l'annulation, une partie du travail créé pour Anthem Next a été intégré à la première version du titre.
Néanmoins, suite à cette décision, plusieurs personnes ont quitté BioWare. La fin de vie d'Anthem est d'autant plus troublante que le billet partagé en 2021 ne précise pas ne précise pas qui est responsable de l'annulation du titre.
Quoi qu'il en soit, il semble que les membres du studio étaient au moins partiellement opposés à ce choix et elle a donné lieu à une vague de départs. De fait, l'équipe en charge du développement du nouveau jeu Mass Effect est réduite, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le produit final et sur l'avenir de BioWare.
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