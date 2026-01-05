Anthem : Plus que quelques jours pour profiter du titre avant son arrêt total

Les heures sont désormais comptées pour Anthem. Mais vous pouvez encore faire quelques parties avant de faire vos adieux au titre de BioWare.
En juillet 2025, EA et BioWare annonçaient une bien triste nouvelle pour tous les inconditionnels d'Anthem
. Depuis son lancement en 2019, l'action-RPG n'a pas réussi à trouver son public
. Ce manque d'intérêt de la part du public prend aujourd'hui une forme radicale avec la fermeture définitive des serveurs du jeu.
Mais avant qu'il ne disparaisse totalement, ses joueurs les plus dévoués ont encore quelques jours pour faire leurs adieux et leurs ultimes parties.
Une ultime semaine de jeu disponible sur Anthem avant la fermeture des serveurs
Les serveurs d'Anthem fermeront définitivement leurs portes le 12 janvier 2026
. Rappelons que, même si vous possédez le titre dans l'une de vos bibliothèques numériques, vous ne pourrez plus profiter du titre à compter de cette date, y compris de son mode solo.
À compter d'aujourd'hui, il vous reste donc officiellement une semaine pour jouer à Anthem seul ou entre amis
avant sa disparition totale.
Une fin tragique qui aurait pu être évitée
La nouvelle va être difficile à supporter pour les plus fervents admirateurs de la franchise, d'autant que des pistes avaient été envisagées pour le réinventer.
Cependant, ces tentatives ont été avortées. Sans une base de joueurs suffisamment importante pour exister et sans version 2.0, Anthem fait donc face à un destin tragique et à ses dernières heures d'existence.
Tandis que certains rendent hommage au titre de BioWare sur X/Twitter, d'autres profitent en réalisant leurs dernières parties. Si vous aimez le jeu, n'attende donc plus pour en profiter.
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