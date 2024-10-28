Anthem prochainement rebooté ? Un producteur répond

Dans une publication partagée sur X/Twitter, un ancien producteur ayant travaillé sur Anthem a fait part de son souhait d'offrir un reboot à ce titre.
Sorti le 22 février 2019 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, Anthem
a reçu un accueil très mitigé de la part des joueurs à sa sortie. Même s'il continue de séduire les amateurs d'Action-RPG, il est considéré comme un échec commercial au sein de BioWare
. Cela a d'ailleurs causé l'abandon précipité du contenu additionnel prévu pour le titre. Cependant, certaines personnes croient dans le projet et espèrent qu'il aura droit à une seconde chance, dont Ben Irving.
Rebooter Anthem un jour : le souhait de Ben Irving
Ex-producteur ayant travaillé sur le projet, il a été sollicité sur X/Twitter par un fan. En effet, après avoir récemment téléchargé Anthem pour y jouer en ligne, ce dernier a demandé à Ben Irving si la licence allait avoir un reboot. Sa réponse a d'ailleurs été particulièrement bien accueillie par celles et ceux qui ont apprécié cette aventure.
Ben Irving a déclaré qu'il « aimerait beaucoup qu'Anthem bénéficie d'un reboot un jour. C'est incroyable de voir combien de personnes sont toujours aussi enthousiastes à propos d'Anthem, tant d'années plus tard. Anthem a encore tout le potentiel du monde.
»
Mais un tel projet est-il à l'ordre du jour ? Malheureusement, EA et BioWare semblent totalement fermés à un éventuel retour de la franchise.
Pour développer ce titre, le studio a dû mettre de côté Dragon Age et Mass Effect. De plus, les ventes n'ont pas été à la hauteur des attentes d'EA. Enfin, Ben Irving ne travaille plus chez BioWare. Ces déclarations tiennent davantage du fantasme que de la réalité, et hormis si le studio se penche sur la franchise, Anthem n'est pas destiné à connaître une renaissance sur consoles Next Gen.
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