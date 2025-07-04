Anthem : Clap de fin pour le jeu multijoueur d'EA et BioWare

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juillet 2025 à 10h25
EA a, récemment, annoncé que les serveurs d'Anthem vont très prochainement fermer.
Anthem : Clap de fin pour le jeu multijoueur d'EA et BioWare
Disponible depuis 2019 sur diverses plateformes de jeu, le titre multijoueur d'EA et de BioWare, Anthem, n'a malheureusement pas rencontré un très grand succès à son lancement, bien qu'il ait réussi à séduire certains joueurs et joueuses. Il y a peu de temps, les équipes en charge ont indiqué que les serveurs d'Anthem vont prochainement fermer.

Anthem va bientôt fermer ses serveurs

anthem-visuel-personnage
En effet, récemment, EA et BioWare ont posté un article sur le site de l'éditeur, annonçant que les serveurs d'Anthem fermeront le 12 janvier 2026. Comme précisé par l'éditeur, jusqu'à cette date, les joueurs et les joueuses peuvent toujours jouer au titre. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent également télécharger le soft « depuis une bibliothèque numérique », et ce, jusqu'en janvier 2026.

Cependant, depuis le 3 juillet 2025, il n'est plus possible d'acheter de devise premium en jeu. Les joueurs et les joueuses qui en possèdent ont, jusqu'à la date de fermeture des serveurs, pour la dépenser. EA et BioWare indiquent également, dans une FAQ, qu'Anthem sera retiré de « la playlist EA Play » le 15 août prochain.

anthem-bioware-fermeture-serveurs

Une fermeture qui n'a pas d'impact sur les employés

anthem-visuel
Dans le même article, et plus précisément dans la section FAQ, EA et BioWare remarquent que la mise hors ligne des serveurs d'Anthem n'a pas d'impact sur les employés et ne mène, donc, pas à une réduction des effectifs : « Non, la mise hors service d'Anthem n'a entraîné aucune suppression de postes ». Ce qui est, en soi, une bonne nouvelle.

Ainsi, comme vous l'aurez compris, vous avez jusqu'au début de l'année 2026 pour profiter encore d'Anthem. Dès le 12 janvier 2026, Anthem ne sera plus jouable.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Anthem : L'annulation de la nouvelle version du jeu était une « erreur »
Anthem 15 janvier 2026

Anthem : L'annulation de la nouvelle version du jeu était une « erreur »

Alors qu'Anthem a fait ses adieux à sa communauté il y a quelques jours à peine, un ancien employé de BioWare a fait quelques révélations sur le titre et notamment sur la refonte qui aurait pu sauver le jeu.
Anthem : Plus que quelques jours pour profiter du titre avant son arrêt total
Anthem 05 janvier 2026

Anthem : Plus que quelques jours pour profiter du titre avant son arrêt total

Les heures sont désormais comptées pour Anthem. Mais vous pouvez encore faire quelques parties avant de faire vos adieux au titre de BioWare.
Anthem prochainement rebooté ? Un producteur répond
Anthem 28 octobre 2024

Anthem prochainement rebooté ? Un producteur répond

Dans une publication partagée sur X/Twitter, un ancien producteur ayant travaillé sur Anthem a fait part de son souhait d'offrir un reboot à ce titre.

commentaire (0)