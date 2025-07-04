Anthem : Clap de fin pour le jeu multijoueur d'EA et BioWare

EA a, récemment, annoncé que les serveurs d'Anthem vont très prochainement fermer.

Anthem va bientôt fermer ses serveurs

Une fermeture qui n'a pas d'impact sur les employés

Disponible depuis 2019 sur diverses plateformes de jeu, le titre multijoueur d'EA et de BioWare,, n'a malheureusement pas rencontré un très grand succès à son lancement, bien qu'il ait réussi à séduire certains joueurs et joueuses. Il y a peu de temps,En effet, récemment,. Comme précisé par l'éditeur, jusqu'à cette date, les joueurs et les joueuses peuvent toujours jouer au titre. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent également télécharger le soft « depuis une bibliothèque numérique », et ce, jusqu'en janvier 2026.Cependant, depuis le 3 juillet 2025, il n'est plus possible d'acheter de devise premium en jeu. Les joueurs et les joueuses qui en possèdent ont, jusqu'à la date de fermeture des serveurs, pour la dépenser. EA et BioWare indiquent également, dans une FAQ, qu'sera retiré de « la playlist EA Play » le 15 août prochain.Dans le même article, et plus précisément dans la section FAQ,: « Non, la mise hors service d'Anthem n'a entraîné aucune suppression de postes ». Ce qui est, en soi, une bonne nouvelle.Ainsi, comme vous l'aurez compris, vous avez jusqu'au début de l'année 2026 pour profiter encore d'. Dès le 12 janvier 2026,ne sera plus jouable.