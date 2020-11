Anthem : Les Javelins pourraient largement évoluer avec la refonte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Durant l'été, nous avons appris que le loot d'Anthem 2.0 pourrait être revu . Quelques semaines plus tard,. Christian Dailey, directeur de BioWare, a publié un nouvel article sur le blog du studio , qui nous permet donc d'en savoir un peu plus sur les plans de la firme quant à ces Javelins. Notez cependant que toutes les informations listées ci-dessous ne sont pour le moment qu'en phase de test et que rien ne nous dit que ces modifications seront bel et bien implantées dans le RPG.Ainsi, nous devrions, le but étant de rendre la constitution et la personnalisation de ces Javelins plus satisfaisantes, selon Christian Dailey. De ce fait, un total de onze emplacements devrait permettre de personnaliser/modifier le Javelin, les armes seront classées en deux catégories : principales et secondaires, et les composants seront remplacés par ce qui est appelé des mods et artefacts.En outre, un nouveau menu permettra de modifier l'équipement et les capacités du Javelin, alors que. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas en si bon chemin, puisque les habilitées ne seront plus lootables, mais il faudra les débloquer en jouant.Finalement, Christian Dailey conclut la publication en affirmant que. Aucune date de sortie n'a pour le moment été indiquée, mais cette dernière a été annoncée en février dernier, quelques jours avant son premier anniversaire.