Anthem : La refonte donne de ses nouvelles en promettant un meilleur butin

Annoncée en début d'année, la refonte d' Anthem est très longtemps restée discrète, avant qu'une première information concernant une nouvelle faction soit dévoilée à la fin du mois de juillet . Plus récemment, Christian Dailey, directeur de BioWare, s'est exprimé sur le site officiel , promettant un butin plus satisfaisant qu'il ne l'était.Ainsi, la fréquence à laquelle les butins pourront être trouvés par les joueurs a été augmentée, tout comme sa qualité,Qui plus est, nous découvrons que les quêtes avertiront dorénavant les joueurs des possibles récompenses qui seront débloquées en cas de réussites. De nouveaux ennemis, appelés « walking treasure chests » en version originale,Dans le but d'être plus clair sur les caractéristiques des butins, BioWare indique que les fiches de présentation seront maintenant plus détaillées. Finalement, les armes trouvées au sol pourront être équipées plus rapidement et facilement, sans devoir passer par les menus.De nombreuses autres améliorations ont été effectuées, et d'autres seront apportées à tous les niveaux., mais les développeurs travaillent encore sur celle-ci, la patience semble donc de mise. BioWare continuera de nous en dire plus au fil du temps.