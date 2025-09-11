Animal Crossing : Quand une intelligence artificielle est connectée au jeu, voilà ce que ça donne

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 septembre 2025 à 17h53
Un développeur a voulu tenter une expérience impliquant une intelligence artificielle. Il a voulu greffer une IA à une ancienne version d'Animal Crossing non pas pour la voir jouer, mais pour modifier les réponses des villageois.
Animal Crossing : Quand une intelligence artificielle est connectée au jeu, voilà ce que ça donne
La place de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo fait débat. Si elle peut être utile pour faciliter la programmation ou déterminer l'intelligence des ennemis, elle reste controversée quand elle est utilisée à des fins artistiques. Mais de plus en plus de développeurs souhaitent l'intégrer dans leurs jeux en vue de créer des interactions plus immersives et des réponses personnalisées en fonction des questions des joueurs.

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Pour tester ce type d'interaction créée par la machine, le développeur Josh Fonseca a eu une idée pour le moins originale. Sans modifier le code originel du jeu, il a intégré une IA génératrice de textes dans la version GameCube d'Animal Crossing. L'expérience a été réalisée sur un émulateur et le résultat a de quoi surprendre. 

Des réponses surprenantes impliquant l'avarice de Tom Nook et Donald Trump

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Dès que le personnage principal d'Animal Crossing interagissait avec un autre villageois, les appels mémoire du jeu étaient redirigés vers un agent conversationnel, à savoir l'IA. Pour rappel, la version GameCube d'Animal Crossing est sortie en France en 2002. Les réponses données par les autres résidents étaient toutes scriptées et très prévisibles. L'intervention de l'intelligence artificielle offre une autre possibilité en analysant la situation pour proposer une réponse inattendue, parfois même inspirée par l'actualité.

Miniature vidéo

L'expérience permet de créer des réponses infinies, même si la qualité des dialogues en question diffère d'une réponse à l'autre. Cependant, beaucoup sont impressionnés sur le plan technique. En effet, l'expérience montre qu'une technologie moderne peut être intégrée à un produit antérieur et n'étant pas rattachée à un quelconque modèle génératif.

De plus, il n'a pas été nécessaire de toucher au code du jeu, de le réécrire ou de le modifier. De fait, un ancien jeu pourrait donc avoir droit à une version remastérisée plus travaillée. 

Une expérience étonnante mais controversée qui pourrait impacter d'autres jeux qu'Animal Crossing

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L'augmentation des possibilités de réponse n'est pas le seul détail qui a été modifié grâce à l'IA dans cette version d'Animal Crossing. En parallèle, un autre outil décortiquait la scène en vue d'ajouter des expressions faciales adaptées et des sons correspondant à la réponse générée. Bien entendu, il est toujours question d'utilisation détournée qui ne correspond pas à l'expérience proposée dans le jeu de base. 

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Mais cette prouesse pourrait inspirer moddeurs et développeurs dans le futur. Avec une telle combinaison, d'anciens jeux considérés comme obsolètes ou qui ne sont plus mis à jour pourraient bénéficier d'un petit coup de neuf. Mais pensez-vous que l'IA doit être utilisée de cette manière dans le jeu vidéo ou faut-il la bannir ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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