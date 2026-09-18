Un rival à Animal Crossing bientôt disponible sur PlayStation 5 ?

Si Animal Crossing: New Horizons s'est imposé comme l'un des incontournables de la simulation de vie sur consoles, il pourrait bien avoir un adversaire en 2027. Mais ce rival sortirait sur un support inattendu.

Si vous êtes un habitué des consoles PlayStation, vous savez que son catalogue d'exclusivités inclut majoritairement des jeux d'action ou d'aventure en vue à la troisième personne. C'est le cas avec des licences comme Uncharted, The Last of Us, avec le très attendu Intergalactic: The Heretic Prophet ou avec God of War Laufey.

D'autres genres peuvent s'inviter comme les jeux de course avec Gran Turismo ou des jeux de plateforme comme Astro Bot. Les titres cosy et les simulations de vie sont donc très éloignés de ces univers et généralement réservés à d'autres supports. Les exemples les plus connus incluent Stardew Valley sur PC et Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch. Mais cela pourrait bien changer.

Les créateurs de LittleBigPlanet en train de créer un titre similaire à Animal Crossing sur PS5 ?

Un rapport partagé sur le site MP1st suggère qu'une simulation de vie serait actuellement en développement chez le studio Media Molecule. Appartenant au groupe PlayStation Studios, ce dernier a développé les jeux LittleBigPlanet, Dreams et Tearaway sur les différentes consoles de Sony.

Une source proche a également indiqué à MP1st qu'il ne s'agirait pas d'un jeu-service et que le titre s'inspirerait de jeux comme Animal Crossing et Harvest Moon. Mais le détail le plus fou concernerait la fenêtre de sortie de ce projet insolite pour le catalogue PlayStation.

Une nouvelle exclusivité lancée l'année prochaine ?

Toujours selon le même rapport, cette simulation de vie serait présentée et lancée dans le courant de l'année 2027, sans date plus précise pour le moment. Si cela s'avère vrai, son développement pourrait être à un stade très avancé, même si les dates indiquées sont encore susceptibles de changer.

Malgré tout, les informations liées à ce mystérieux projet sont à prendre avec des pincettes. L'idéal reste d'attendre un futur State of Play ou une possible présentation lors d'une grande cérémonie comme les Game Awards 2026.