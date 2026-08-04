Animal Crossing : « Ça ressemblait à un pénis qui gigote », quand le gyroïde faisait scandale chez Nintendo

Au début des années 2000, le tout premier Animal Crossing a suscité une controverse inattendue. Des parents scandalisés ont inondé le standard de Nintendo, persuadés qu'un objet inoffensif du jeu cachait une forme beaucoup trop explicite.

La vie d'un conseiller téléphonique pour Nintendo au début des années 2000 était loin d'être un long fleuve tranquille. Si la plupart des appels consistaient à aider des joueurs bloqués dans des donjons de Zelda, comme le montre cette vidéo, d'autres requêtes prenaient une tournure beaucoup plus absurde. C'est exactement ce qui s'est produit peu après la sortie du premier Animal Crossing, un jeu pourtant réputé pour son univers mignon et familial.

Une illusion d'optique qui sème la panique

L'anecdote, récemment exhumée par des passionnés de rétrogaming, remonte à une interview publiée dans le magazine Electronic Gaming Monthly en août 2004 (via Sasha's Retrobytes). Rick Sandbom, un ancien conseiller de la firme japonaise, y racontait son expérience face à une vague de plaintes pour le moins surprenantes. L'objet du délit n'était autre que le gyroïde, cette petite créature musicale placée devant la maison du joueur pour sauvegarder la partie.

À l'époque de la GameCube, les téléviseurs cathodiques offraient une résolution d'image très imparfaite. Cette contrainte technique, couplée aux animations du jeu, a créé une illusion d'optique fâcheuse. Le gyroïde de base, avec sa couleur chair et ses mouvements saccadés, a été interprété par de nombreux adultes comme un objet intime pour adulte. Les parents, persuadés que leurs enfants étaient exposés à un contenu inapproprié, ont alors massivement contacté le service client.

Un protocole strict pour les vétérans de la hotline

Face à l'afflux de réclamations, la direction de Nintendo a dû prendre des mesures exceptionnelles pour gérer la crise. L'entreprise, soucieuse de préserver son image familiale, a mis en place une procédure spécifique pour rassurer les parents inquiets et leur expliquer la véritable nature de la créature virtuelle.

Nous avons reçu beaucoup d'appels furieux à propos d'Animal Crossing. Une bouche d'incendie de couleur chair a fait scandale auprès des parents, qui trouvaient qu'elle ressemblait à un pénis qui gigote. Notre base de données comportait même une page spéciale consacrée à la gestion de cet appel. J'attendais chaque jour de le prendre, mais il était toujours transféré aux vétérans de la hotline.

Cette citation de Rick Sandbom illustre parfaitement le niveau de sérieux avec lequel la firme traitait le sujet. Les conseillers les plus expérimentés étaient réquisitionnés pour désamorcer la situation et expliquer que l'objet en question s'inspirait en réalité des haniwa, des figurines funéraires traditionnelles japonaises, et non d'un accessoire tendancieux.

De la controverse au statut d'icône

Heureusement pour la licence, cette méprise visuelle n'a pas freiné le succès commercial du jeu. Bien au contraire, Animal Crossing est devenu l'un des piliers de l'industrie vidéoludique. Les gyroïdes ont d'ailleurs conservé une place de choix dans le cœur des fans.

















Aujourd'hui, avec la haute définition des écrans modernes, le risque de confusion a totalement disparu. Les joueurs du monde entier collectionnent ces petites entités musicales, notamment dans Animal Crossing: New Horizons, sans se douter du vent de panique qu'elles ont provoqué il y a plus de vingt ans.