Animal Crossing: New Horizons vous offre le cadeau parfait pour préparer les fêtes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 décembre 2025 à 12h28
La magie des fêtes de fin d'année s'invite sur votre coin de paradis dans Animal Crossing: New Horizons. D'ailleurs, Nintendo a prévu une surprise de saison pour profiter un peu plus de cette ambiance festive.
Animal Crossing: New Horizons vous offre le cadeau parfait pour préparer les fêtes
Dans Animal Crossing: New Horizons, le mois de décembre est l'un des plus chargés de l'année. Sur votre île, les flocons tombent et se transforment en éléments de mobiliers uniques. Les sapins cachent de jolies décorations à récupérer et les villageois discutent quotidiennement du Jour des Cadeaux. En résumé, il flotte dans l'air un parfum de fête qui n'est pas sans rappeler celui du monde réel, et ce jusque dans les tenues de votre personnage. 

La tradition des pulls moches de Noël envahit Animal Crossing: New Horizons

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Très populaire depuis plusieurs années, la tradition des pulls moches de Noël est arrivée jusque sur votre île. Les plus créatifs peuvent imaginer leur pull moche de fête en utilisant l'application dédiée dans le NookPhone puis le proposer dans la boutique des sœurs Doigts de Fée. Mais Nintendo a décidé de vous faire un cadeau avant l'heure et d'étoffer votre garde-robe avec une collection de pulls de Noël inédits et gratuits.

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Pour combler tous les passionnés de mode, trois modèles sont proposés. Saison des fêtes oblige, le premier est inspiré par le personnage phare du Jour des cadeaux : Rodolphe le renne. Le second est un clin d'œil amusé au cadeau préféré de Tom Nook dans Animal Crossing: New Horizons avec un motif de hotte remplie de clochettes. Enfin, le troisième et dernier pull est décoré d'une belle couronne festive sur de la maille bleue.

Comment récupérer gratuitement les 3 pulls hivernaux ?

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Si vous souhaitez ajouter ces pulls moches de Noël à votre collection, il existe deux manières de procéder. La première consiste à rentrer les codes de chaque pull dans la borne présente dans la boutique de Cousette et Layette
  • MO-T2XL-S43L-9JTW pour récupérer le pull Rodolphe
  • MO-5KL7-989R-MTP5 pour ajouter le pull Clochettes à votre collection
  • MO-DP24-0WP7-6D2J pour porter le pull Couronne
Cette première option est accessible à l'ensemble des joueurs. Mais si vous possédez un abonnement au Nintendo Switch Online, vous pouvez récupérer les trois pulls en vous rendant sur Ninten, l'île officielle de Nintendo dans la simulation de vie colorée. Pour cela, il vous suffit de vous allonger dans votre lit et de rentrer l'adresse onirique suivante : DA-6382-1459-4417.

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Ce petit cadeau est bienvenu pour profiter de la magie des fêtes et aussi pour inciter certains joueurs à retourner sur leur île. N'oublions pas que le titre de Nintendo va recevoir sa mise à jour 3.0 en janvier 2026 avec de nouvelles surprises à découvrir. C'est donc le bon moment pour préparer votre île avant ce grand moment et de récupérer des tenues gratuites dans la foulée.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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