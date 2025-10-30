Animal Crossing: New Horizons arrive sur Nintendo Switch 2, la date est connue

Nintendo a, récemment, annoncé qu'Animal Crossing: New Horizons va s'offrir une version Nintendo Switch 2 Edition, dans très peu de temps.
Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, beaucoup de joueurs et de joueuses se demandaient si Animal Crossing: New Horizons
allait avoir le droit au même traitement que d'autres titres, à savoir s'offrir une version Nintendo Switch 2. Cette question a récemment trouvé sa réponse étant donné que Nintendo vient d'annoncer Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition
.
Animal Crossing: New Horizons débarque très vite sur Switch 2
En effet, par le biais d'une vidéo et d'une publication sur son compte Twitter/X, Nintendo a indiqué qu'Animal Crossing: New Horizons va se doter d'une version Nintendo Switch 2 Edition
. La firme a même indiqué une date de sortie : le rendez-vous est fixé au 15 janvier 2026.
Sur Switch 2, Animal Crossing: New Horizons
profitera d'une résolution améliorée, des commandes à la souris via la manette Joy-Con 2 mais aussi d'autres fonctionnalités exclusives à ladite console, dont le microphone utilisable via le microphone ou encore le GameChat. Comme précisé par Nintendo, les joueurs et les joueuses possédant déjà le titre sur Switch pourront se procurer une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 Edition du soft. Mais, ce n'est pas la seule bonne nouvelle.
Une nouvelle mise à jour arrive sur Animal Crossing: New Horizons
En complément, Nintendo a annoncé qu'une mise à jour gratuite, soit la 3.0, sera déployée le 15 janvier 2026
. D'après les informations communiquées, ce patch ajoutera un nouvel hôtel de villégiature, des fonctionnalités amiibo, mais aussi des objets liés à des collaborations et des mises à jour pour le jeu en ligne
. L'équipe a également prévu d'augmenter l'espace de stockage, d'introduire le service « reset » de Resetti, d'ajouter l'espace « Slumber Island », et bien d'autres éléments
présentés dans ladite vidéo. Comme vous vous en doutez, ce patch sera disponible, à la date indiquée précédemment, sur la version Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 d'Animal Crossing: New Horizons
.
Rendez-vous donc le 15 janvier 2026 pour (re)découvrir Animal Crossing: New Horizons
sur Switch 2 et/ou les nouveautés apportées par la mise à jour 3.0. Pour rappel, le titre est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch.
commentaires (2)
Ça, c'est très très cool ! Une bonne excuse pour relancer le jeu
Yes yes yes yes yes yes !!!!!! Trop bien 😻