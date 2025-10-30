Animal Crossing: New Horizons arrive sur Nintendo Switch 2, la date est connue

Nintendo a, récemment, annoncé qu'Animal Crossing: New Horizons va s'offrir une version Nintendo Switch 2 Edition, dans très peu de temps.

Animal Crossing: New Horizons débarque très vite sur Switch 2

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Une nouvelle mise à jour arrive sur Animal Crossing: New Horizons

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Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, beaucoup de joueurs et de joueuses se demandaient siallait avoir le droit au même traitement que d'autres titres, à savoir s'offrir une version Nintendo Switch 2. Cette question a récemment trouvé sa réponse étant donné que Nintendo vient d'annoncerEn effet, par le biais d'une vidéo et d'une publication sur son compte Twitter/X, Nintendo a indiqué qu'. La firme a même indiqué une date de sortie : le rendez-vous est fixé au 15 janvier 2026.Sur Switch 2,profitera d'une résolution améliorée, des commandes à la souris via la manette Joy-Con 2 mais aussi d'autres fonctionnalités exclusives à ladite console, dont le microphone utilisable via le microphone ou encore le GameChat. Comme précisé par Nintendo, les joueurs et les joueuses possédant déjà le titre sur Switch pourront se procurer une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 Edition du soft. Mais, ce n'est pas la seule bonne nouvelle.En complément, Nintendo a annoncé qu'. D'après les informations communiquées,. L'équipe a également prévu d'présentés dans ladite vidéo. Comme vous vous en doutez, ce patch sera disponible, à la date indiquée précédemment, sur la version Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 d'Rendez-vous donc le 15 janvier 2026 pour (re)découvrirsur Switch 2 et/ou les nouveautés apportées par la mise à jour 3.0. Pour rappel, le titre est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch.