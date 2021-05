Animal Crossing: New Horizons : Une fausse version disponible sur le Microsoft Store

Fake Animal Crossing New Horizons is $2.99 on the Microsoft store: https://t.co/9nBlbx26ie don't buy this pic.twitter.com/oCv75D0e6N — Nintendeal (@Nintendeal) April 30, 2021

Sorti en mars 2020,est l'un des plus gros succès de Nintendo, avec pas moins de 26 millions de copies vendues en novembre 2020 . Cependant, il semblerait qu'il soit désormais aussi disponible pour les joueurs Xbox. Attention, il s'agit bien évidemment d'une grotesque contrefaçon.Repéré et partagé par le compte Twitter, ce fake d' Animal Crossing: New Horizons est en effet disponible sur le Microsoft Store pour le prix de 2,99 euros. Bien évidemment, seul le titre est identique à la version originale puisque lorsque nous lisons la description de ce jeu, tout y est totalement différent. Celui-ci ressemble ni plus ni moins à Crossy Road, avec cinq animaux différents parmi lesquels les joueurs peuvent choisir afin de tenter de traverser les routes sans se faire écraser.Au vu de la réactivité delorsqu'il s'agit de protéger ses licences, cet « escape game » ne devrait pas tarder à être retiré du Microsoft Store, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, il est toujours disponible à l'achat, et certains utilisateurs pourraient tomber dans le panneau.Nous rappelons qu'est exclusif à la Nintendo Switch. Notre partenaire