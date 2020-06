En cette période d'été, de nouveaux coquillages sont apparus dans Animal Crossing: New Horizons. Comment les obtenir et à quoi servent-ils ? Nous allons tout vous expliquer.

Où trouver un coquillage estival ?

À quoi servent les coquillages estivaux ?

Mur tropiques : x5 coquillage estival

Sol d'eau : x6 coquillage estival

Mur sous l'océan : x3 coquillage estival et x6 corail

Sol sous l'océan : x3 coquillage estival et x3 corail

Sol plage étoilé : x1 sol de plage de sable et x3 coquillage estival

Baguette coquillage : x3 coquillage estival et x3 fragment d'étoile

Pochette coquillage : x6 coquillage estival et x2 grand bénitier

Couronne coquillage : x1 coquillage estival, x1 escargot de mer, x1 corail, x1 grand bénitier, x1 clypéastre et x1 porcelaine

Où obtenir les plans de fabrication ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis le 1juin dans Animal Crossing: New Horizons . Mais ce n'est pas tout ! Si vous jouez à New Horizons,. Ces derniers sont bleus et vont vous permettre d'obtenir de nouveaux meubles de saison.Afin de mettre la main sur ces petits coquillages de saison,. Ces derniers se situent près de l'eau et sont facilement reconnaissables, car. N'hésitez pas à faire plusieurs fois le tour de votre plage la journée puisque les coquillages, tous types confondus, réapparaissent au fil des heures. Ramassez-les tous, même ceux ne valant pas grand-chose, étant donné qu'ils pourraient laisser leur place à des coquillages estivaux.Comme vous le savez, dans, il y a tout au long de l'année des événements saisonniers. Si nous avions eu un événement Pâques en avril dernier , nous avons cette fois-ci affaire à, mais nous avons également. Ces derniers vous permettent donc d'afin de concevoir du mobilier, des objets ou encore des vêtements de saison.Voici ce que vous pouvez obtenir avec ces derniers :Pour obtenir ces plans, il n'y a rien de plus simple.: il y en a toujours un ou une qui est en train de fabriquer quelque chose. En cette saison, ce ou cette dernière est très certainement en train de crafter un objet de saison et vous donnera donc le plan.Sinon, vous pouvez aussi faire le tour de votre plage :. En période estivale, vous avez de fortes chances pour que ce dernier soit un plan de saison.Pour terminer,, qui ont de grandes chances de vous offrir ces nouveaux plans. Il ne vous reste plus qu'à vous équiper de votre lance-pierres et de viser ces derniers.