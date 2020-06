Animal Crossing: New Horizons : La saison des mariages a débuté !

Le mois de juin vient tout juste de débuter, et c'est l'occasion de prendre de beaux clichés de mariages dans Animal Crossing: New Horizons.

Comment récupérer les objets de saison ?

À quoi servent les cristaux d'amour ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En ce début du mois de juin, Animal Crossing: New Horizons et ce pendant le mois complet.. De ce fait, sachez que durant toute cette période vous allez pouvoir réaliser chaque jour plusieurs clichés afin de débloquer plusieurs objets différents. Nous allons vous expliquer comment vous y prendre.Dans un premier temps,. Ce dernier vous demandera de lui rendre un service : deux mariés souhaitent prendre des clichés afin de célébrer l'anniversaire de leur mariage. Mais pour cela, vous allez devoir partir sur son île. Pour ce faire,, direction L'île de Joe.Une fois arrivé sur son île,, les deux tourtereaux qui ont besoin de vous. Joe va vous expliquer comment vous y prendre et va bien évidemment vous demander si vous êtes d'accord pour l'aider.Une fois la mission acceptée, c'est alors que. Votre mission ?. Pour ce faire,. Aussi,, le premier ici étant. La mission n'est pas très compliquée, il vous suffit de choisir quelques meubles, les mettre dans le sens que vous souhaitez et de poser quelques fleurs., ainsi, le menu va s'ouvrir et. Vous avez également, mais pour ce premier thème vous n'avez pas besoin d'utiliser cette option.Une fois que vous avez terminé de décorer la pièce et de l'aménager comme il se doit, allez voiret dites lui que tout est prêt. C'est alors quede cette célébration.Une fois la tâche accomplie, retournez la voir.. Ainsi, pour vous remercier et vous récompenser,(meuble, décoration, vêtement...). Aussi, elle va également. Pour ce faire, collectez tout ce que vous pouvez, et une fois que vous en aurez assez,. Ce dernier vous. Afin de débloquer tous ces meubles, vous devez jouer au moins 7 jours. Aussi,: pour cela, placez un maximum d'objets sur le thème demandé dans la pièce.Comme nous vous l'avons indiqué,, et le compte Twitter AC_Horizons_fr a publié. De plus, il est également mentionné qu'afin d'obtenir toute la collection d'objets, vous devrez débourser pas moins de