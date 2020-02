Animal Crossing: New Horizons partage de nouvelles informations à l'occasion d'un Nintendo Direct

Lors d'un nouveau Nintendo Direct, s'étant tenu ce 20 février, nous avons appris de nouvelles informations quant à Animal Crossing: New Horizons. Vous pouvez retrouver dans notre article, ce qu'il faut retenir de cette nouvelle présentation.

Le craft et le multijoueur au cœur de cet opus

De nombreuses mises à jour

À un petit mois de sa sortie,s'est plus amplement dévoilé, même si ce dernier est loin d'être mystérieux, comme pouvait l'être Death Stranding, par exemple. En plus de nouvelles informations durant ce Nintendo Direct, de nouvelles images ont été partagées.Nous avons donc retrouvé ce bon vieux Tom Nook, qui a levé le voile sur certaines choses, alors que d'autres points font office de piqûre de rappel. Pour commencer, lors de leur arrivée, les joueurs pourront choisir leur île, même aussi leur hémisphère, lequel aura une importance pour les saisons, comme nous le savions déjà. Si vous optez pour le nord, vous serez confronté aux saisons que nous connaissons en Europe, alors que si vous choisissez le sud, elles seront inversées. Quel que soit le choix, vous verrez les quatre saisons défiler,. À l'instar des autres épisodes de la licence, vous pourrez construire votre propre maison dans le but de vivre dans un espace plus grand. Pour cela, vous serez obligé de contracter un prêt à Tom Nook. Une fois votre demeure sur pied, vNintendo rappelle également que ce nouvel opusEn plus de pouvoir fabriquer de nombreux objets après avoir mis la main sur les matériaux nécessaires,. Vous pourrez également personnaliser nombre de choses, comme vos fauteuils ou encore vos lits. La firme nippone présente aussi l'aéroport, qui sera disponible dès le lendemain de votre arrivée, et permettra d'inviter vos amis, via internet ou communication locale sans fil. Jusqu'à sept autres joueurs peuvent rejoindre votre île en même temps.De nouvelles fonctionnalités ont également été présentées, comme le service d'aide. Ainsi, si vous êtes un jour perdu, ou dans une situation dont vous voulez vous défaire, vous n'aurez qu'à appeler, via votre, de l'aide. Vous serez automatiquement transporté, en quelques secondes, dans un lieu plus commode. Nintendo travaille également sur une application pour nos smartphones et tablettes. Concernant les bâtiments présents, vous y retrouverez diverses boutiques, pour acheter des meubles ou des vêtements, alors que l. D'autres bâtiments, pas encore annoncés, feront leur arrivée dans les semaines suivant la sortie d', dans le but d'apporter des événements saisonniers, des personnages spéciaux et bien plus encore.devrait donc bénéficier d'une durée de vie relativement longue étant donné qu'il sera soutenu sur le long terme. La première a déjà une date de sortie, et sera disponible le 20 mars, soit en même temps que la sortie du jeu, pour célébrer Pâques.Vous pouvez, si vous le souhaitez, visionner leci-dessous, et découvrir toutes les annonces qui ont été faites à son sujet.Pour rappel,sera disponible, en exclusivité sur, dès le 20 mars 2020.