Animal Crossing: New Horizons : Nouvelle bande-annonce et présentation des saisons

À trois mois de la sortie d'Animal Crossing: New Horizons, les développeurs ont partagé une nouvelle bande-annonce ainsi que des captures d'écran, permettant de nous présenter plus amplement les différentes saisons.

Comme vous devez le savoir, Animal Crossing: New Horizons . C'est-à-dire que l'environnement évoluera en fonction de la date entrée dans votre console, afin que le temps soit plus ou moins concordant avec la vie réelle. Même si cela était déjà fait dans les derniers opus, cette fonctionnalité semble plus poussée dans, comme le montrent les images ci-dessous, publiées parLa flore évoluera donc plus largement qu'auparavant, alors que la faune changera également, puisque certains insectes ou poissons ne pourront être disponibles que durant une période précise.Néanmoins, la firme japonaise n'a pas souhaité laisser les joueurs sur leur faim, et a en plus partagé une petite bande-annonce, pour que l'attente soit moins longue. Dans cette dernière,, comme le jardinage, avec comme invitéqui occupe le rôle de présentateur.Pour rappel, ce nouvel opus se veut complet et proposera pléthore d'activité, et vous permettra même de crafter vos propres objets avec les ressources que vous aurez récupérées. Un téléphone sera même à votre disposition afin de vous aider à créer ces objets.sera disponible le 20 mars prochain, exclusivement sur. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le proposera à moindre coût dès lors qu'il sortira.