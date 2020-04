Rounard, le personnage introduit le 23 avril, vous proposera de nombreuses œuvres d'arts, comprenant des tableaux et sculptures connues dans le monde entier. Retrouvez la liste des toutes les œuvres d'art que vous pourrez acheter dans Animal Crossing: New Horizons.

Liste des œuvres d'art de Rounard

Liste des tableaux

Toile apaisante - Un Dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de Georges Seurat*

Toile austère - Un Bar aux Folies Bergère de Édouard Manet

Toile célèbre - La Joconde de Léonard de Vinci

Toile charmante - La Laitière de Johannes Vermeer

Toile classique - Garçon en bleu de Thomas Gainsborough

Toile commune - Des Glaneuses de Jean-François Millet*

Toile déferlante - La Grande vague de Kanagawa de Hokusai*

Toile effrayante - Otani Onji II de Toshusai Sharaku

Toile émouvante - La Naissance de Vénus de Sandro Botticelli

Toile florale - Les Tournesols de Vincent Van Gogh*

Toile gracieuse - Beauté se retournant de Hishikawa Moronobu

Toile hivernale - Les Chasseurs dans la neige de Pieter Brueghel l'Ancien

Toile incroyable - La Ronde de nuit de Rembrandt

Toile magnifique - Le Fifre de Édouard Manet*

Toile mystérieuse - L'île des morts d'Arnold Böcklin*

Toile nacrée - La Jeune Fille à la perle de Johannes Vermeer

Toile neutre - Corbeille de fruits de Le Caravage

Toile parfaite - Nature morte aux pommes et aux oranges de Paul Cézanne*

Toile potagère - L'Été de Giuseppe Arcimboldo

Toile précieuse - La Liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix*

Toile puissante - Le Semeur de Jean-François Millet*

Toile radieuse - La Maja vêtue de Francisco de Goya

Toile rougeoyante - Le dernier voyage du Téméraire de Joseph Mallord William Turner*

Toile royale - La Dame à l'hermine de Léonard de Vinci

Toile réussie - Arearea de Paul Gauguin

Toile sauvage - Les dieux du tonnerre et du vent de Tawaraya Sotatsu

Toile solennelle - Les Ménines de Diego Velasquez

Liste des sculptures

Statue imposante - Le Roi Kamehameha de Thomas Ridgeway Gould*

Statue mystique - Buste de Néfertiti de Thoutmôsis

Statue féminine - Vénus de Milo d'Alexandros d'Antioche

Statue robuste - Discobole de Myron

Statue maternelle - Louve capitoline de Antonio Pollaiuolo

Statue majestueuse - David de Michel-Ange

Statue familière - Le Penser d'Auguste Rodin*

Statue vaillante - Victoire de Samothrace (Artiste inconnu)

Statue guerrière - Armée de terre cuite (Artiste inconnu)

Statue énorme - Houmuwu ding (Artiste inconnu)

Statue de tête de roche - Tête colossale (Artiste inconnu)

Statue antique - Dogū (Artiste inconnu)

Statue informative - Pierre de Rosette (Artiste inconnu)

Suite au déploiement de la mise à jour 1.2.0 ce 23 avril, les joueurs d'Animal Crossing ont pu profiter de nombreuses nouveautés, comprenant. Ce dernier n'est pas inconnu des joueurs de la licence, étant donné qu'il était présent dans les anciens opus. Ce personnage emblématique est, entre autres, connu pour, permettant d'alimenter le musée tenu par Thibou.Si celui-ci sera heureux de récupérer certainesles plus connues du monde, il refusera de reprendre les contrefaçons que vous aura refourguées. Pour ne pas vous faire avoir par la fourberie de ce renard, nous vous expliquons comment reconnaître une vraie œuvre d'une fausse dans notre article spécialisé, disponible ici Ainsi, vous aurez la possibilité d'acheter pour vous ou pour Thibou des œuvres créées par Vincent Van Gogh, Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Auguste Rodin.est à retrouver ci-dessous, néanmoins nous continuerons de l'alimenter et de la mettre à jour tant que de nouvelles seront découvertes. Les œuvres marquées d'un astérisque (*) ne possèdent, à notre connaissance, pas de faux.Notez que le prix d'achat des statues et des tableaux est de 4 980 clochettes, pouvant être revendus pour 1 245.Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que nous découvrirons de nouvelles informations sur les tableaux et sculptures d'Animal Crossing: New Horizons.