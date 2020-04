Rounard a fait son arrivée dans Animal Crossing: New Horizons un mois après la sortie du jeu. Cependant, ce dernier ne se privera pas de vous arnaquer. Nous vous expliquons comment éviter d'acheter un faux tableau.

Comment débloquer Rounard ?

Faire 60 donations au Musée.

Parler à Thibou, qui vous indiquera vouloir agrandir le Musée, en introduisant une galerie d'art.

Attendre 24 heures que celles-ci se créée.

Comment reconnaître les contrefaçons et les faux tableaux de Rounard ?

Suite à la mise à jour 1.2.0, déployée ce jeudi 23 avril, de nombreuses nouveautés ont été implantées en jeu, comprenant notre bon vieux. Ce petit renard vend des œuvres d'art, mais certaines ne sont pas si authentiques que ça...Avant toute chose, il faut avoir effectué certaines étapes obligatoires pour rencontrer. Pas de panique, elles ne sont qu'au nombre de 3 et sont loin d'être compliquées.Une fois que la galerie d'art aura ouvert ses portes,se rendra sur votre île. Néanmoins, une fois que cette première rencontre a eu lieu, vous pourrez directement lui rendre visite, via la plage secrète. Chaque île possède sa propre plage secrète, qui est accessible tout au nord de la carte, en passant par les falaises. Il faudra donc être équipé d'une échelle pour s'y rendre. Vous pourrez ainsi découvrir sa galerie appelée la « Rounarama », et marchander avec ce dernier.Notez que la première fois que vous lui parlerez, il vous proposera d'acheter l'un de ses produits pour la somme de 498 000 clochettes. Ne tombez pas dans le panneau et refusez.Comme nous vous le disions, ce très chern'est pas des plus honnête, et se fera un malin plaisir à vous refourguer une œuvre d'art qui est fausse. Toutefois, sachez qu'il est possible, en quelques secondes, de savoir si oui ou non ces œuvres d'art sont fausses, ou sivous propose bien l'identique, étant donné qu'elles proviennent toutes du monde réel.Ainsi, pour reconnaître un vrai tableau d'un faux, vous n'aurez qu'à faire une recherche sur Google et les comparer. S'il existe une ou plusieurs incohérences, c'est qu'il s'agit d'un faux tableau. Sur tous les produits proposés par, au moins un est un vrai, en général. Vous pouvez avoir un exemple du genre de différences auxquelles s'attendre grâce à l'image ci-dessous (via munhacnh ).