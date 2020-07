Serena marque son retour !

Serena propose des visites d'autres îles comme un rêve, et avec son aide, vous pouvez également partager votre île comme un rêve avec d'autres.

Des feux d'artifice pour fêter l'été

Une nouvelle fonction de sauvegarde d'île

Les abonnés Nintendo Switch Online pourront activer le nouveau service d'archivage de l'île, qui permet de sauvegarder les données de l'utilisateur et de l'île à intervalles réguliers sur un serveur en ligne. Les joueurs qui l'ont activé pourront retrouver leur petit coin de paradis insulaire en cas de perte, de dysfonctionnement ou de vol de leur console Nintendo Switch.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti le 20 mars dernier sur Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons ne manque pas de proposer régulièrement du nouveau contenu à travers les différentes saisons. De ce fait,et cette dernière apportera son lot de nouveautés.Il y a quelques semaines, nous vous annoncions qu' un personnage emblématique de la franchise pourrait faire son grand retour dans New Horizons . Il s'agissait de, et il semblerait que cette dernière soit bel et bien de retour dans la prochaine mise à jour qui aura donc lieu le 30 juillet prochain. Pour rappel, le personnage de Serena permettait aux joueurs d'aller visiter les villes d'autres joueurs grâce à sonCependant,, au lieu de se diriger à l'Institut de Serena. Suite à cela,Également,avec leurs amis ou avec des étrangers. Nintendo souligne un point important, informant alors que toutes les actions effectuées chez les autres ne seront pas sauvegardées sur leur île, comme dans New Leaf.Ce n'est pas tout puisqueDésormais, à partir du mois d'août,auront lieu de magnifiques spectacles qui brilleront de mille feux. Les joueurs pourront également. Qui plus est, nous aurons la possibilité de personnaliser les feux d'artifice en passant par les motifs personnalisés.Pour, sachez que vous pourrez profiter de l'arrivée de la fonction de sauvegarde de l'île. Cette option permettra aux joueurs de récupérer leurs données et leur île en cas de perte.Pour rappel,dans Animal Crossing: New Horizons.