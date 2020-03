Animal Crossing: New Horizons : Le DLC pourrait être retardé à cause du Coronavirus

Il y a tant de choses à faire dans Animal Crossing: New Horizons que bien souvent nous ne savons pas par où commencer. Nous risquons d'être encore plus débordés, car un DLC est d'ores et déjà prévu.

Nous ne savons pas si nous devons changer quoi que ce soit, mais je pense que nous devons être flexibles.

Depuis quelques jours maintenantest disponible et bat des records de vente dans le monde entier, et ce n'est pas près de s'arrêter, puisqu'il semblerait qu'un. Cependant, avec ce contexte compliqué, à savoir la pandémie qui sévit actuellement partout dans le monde, celui-ci pourrait être malheureusement retardé.La sortie de ce DLC est prévue aux alentours de Pâques et il permettra aux joueurs de continuer l'aventure sur l'île insulaire, et de découvrir de nouvelles choses., directrice d', a déclaré auprès du Washington Post que ce dernier est toujours prévu, mais qu'en raison de la pandémie actuelle du coronavirus certains éléments de ce contenu ne seront peut-être pas disponibles à la sortie, mais plus tard., les employés ne peuvent pas aller travailler normalement et doivent rester confinés chez eux, il est donc difficile d'imaginer la sortie du DLC ne pas être reportée à une date ultérieure. Cependant pas de panique, l'événement de Pâques prévu au 1er avril dans Animal Crossing: New Horizons est toujours maintenu.