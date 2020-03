Animal Crossing: New Horizons bat des records

Disponible depuis ce 20 mars, Animal Crossing: New Horizons est, comme il fallait s'y attendre, un succès commercial.

De nombreux joueurs attendaient impatiemment la sortie de ce nouvel opus, sept ans après le dernier, et il semblerait que ces derniers aient été au rendez-vous. Si aucun chiffre officiel n'a encore été partagé,, et que les ventes sont supérieures à tous les autres opus de la franchise combinés sur la même période. Si vous n'êtes pas encore convaincu du succès commercial de ce nouveau titre,, qui ont été nombreuses compte tenu de la situation sanitaire actuelle...De ce fait,est devenu le jeu ayant connu le meilleur lancement sur Switch, sauf si nous additionnons les ventes de Pokémon Épée et Bouclier (six millions de copies vendues lors de sa semaine de lancement). Il sera compliqué d'avoir rapidement un aperçu des ventes physiques et numériques étant donné que Nintendo n'a pas pour habitude de les partager.Même si la concurrence n'a pas été colossale pour Animal Crossing: New Horizons , le titre a tout de même du faire face à la sortie de DOOM Eternal , qui possède une communauté assez solide. Les deux jeux se retrouvent d'ailleurs en tête des ventes, et notamment au Royaume-Uni, même si l'avantage est donné au titre de Nintendo.Nous rappelons, si vous ne possédez pas encore la dernière exclusivité Nintendo Switch, que notre partenaire