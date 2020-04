Animal Crossing: New Horizons : Le café de Robusto de retour ?

Un personnage assez emblématique de la licence Animal Crossing pourrait bien faire son retour dans New Horizons.

Je suis toujours bien éveillé ! Robusto avait raison, 17 tasses à café c'est 3 de trop !

Si vous êtes amoureux de la licencedepuis quelques années, vous devez savoir que dans le dernier opus sorti sur 3DS,, il y avait un café dans lequel vous pouviez passer du temps pour vous détendre, mais également y travailler de temps en temps. Il s'agissait du café de. Ce dernier avait fait son apparition pour la première fois dansDans, il se débloquait via une quête de Thibou, qui vous demandait alors d'aider un ami qui désirait s'installer en ville. Ce fameux ami n'était autre que. En effet, une mise à jour pourrait bien faire son apparition pour ajouter ce dernier, afin que votre île soit encore plus agréable et vivante.Cette information provient directement du jeu. Un joueur s'amusait à parler à ses habitants, et certains ont parfois la langue bien pendue. C. Fort heureusement, le joueur a pensé à enregistrer ce moment pour le publier sur Twitter.Si cet élément indique le probable retour de Robusto, il n'est pas le seul indice. Un dataminer a aussi trouvé quelques informations avant même la sortie d'Animal Crossing: New Horizons., et s'est transformé en structure indépendante dans les opus suivants. Cependant, il se pourrait bien que le café revienne directement dans le musée ici, étant donné qu'il est plus grand et dispose de suffisamment de place pour accueillir Robusto.Il faudra être encore un peu patient avant qu'on ne le voie débarquer, mais du nouveau contenu devrait bel et bien être ajouté, puisque Nintendo a précisé que plusieurs mises à jour viendraient alimenter le jeu. La prochaine sera disponible ce mois-ci , et célébrera la Terre.