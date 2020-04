La mise à jour 1.1.2 d'Animal Crossing: New Horizons est disponible depuis ce 2 avril.

Patch note de la mise à jour 1.1.2

Un problème qui empêchait Tom Nook de vous demander de placer les kits de constructions pour les nouveaux arrivants.

Un problème où la suppression d'un utilisateur rendait impossible la demande de relocalisation des maisons et des infrastructures.

Correction du problème qui déduisait en plus des Miles Nook des clochettes lorsque vous étiez sur une île mystérieuse et que vous aviez besoin d'un nouvel outil.

Correction de plusieurs autres problèmes...

Le nouvel et premier événement d' Animal Crossing: New Horizons a débuté ce mercredi 1avril et met à l'honneur la fête de Pâques. Vous devrez alors récolter un maximum d’œufs, que vous pourrez utiliser de plusieurs façons. Malheureusement, quelques problèmes étaient présents en jeu, qui ont, pour la plupart, été corrigés avec laPlusieurs problèmes ont été corrigés, notamment celui qui empêchait les habitants des îles mystérieuses à emménager sur votre île. En effet, plusieurs joueurs ont dû faire face à ce problème : lorsqu'ils rencontraient de nouveaux animaux sur les îles mystérieuses et que ces derniers annonçaient qu'ils allaient emménager, leur terrain restait vide et les animaux n'arrivaient jamais. D'autres corrections mineures ont eu lieu :Afin d'avoir plus de détails sur tous ces correctifs, vous pouvez consulter la page de Nintendo directement ici . Les joueurs peuvent désormais reprendre leur partie, et ce normalement, sans rencontrer de problèmes.Plus tard durant ce mois d'avril, une nouvelle mise à jour sera disponible dans laquelle il sera possible de retrouver des nouveautés avec comme thème : Le Jour de la Terre.Animal Crossing: New Horizons est, pour rappel, disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire