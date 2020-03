Parce qu'il est encore plus plaisant de farmer équipé d'un bel outil, nous vous expliquons comment débloquer les outils en or.

Comment obtenir les outils en or ?

Quoi de plus énervant que de casser ses outils lorsque nous devons récolter des ressources dans Animal Crossing: New Horizons ? Nous avons la solution pour remédier à ce problème et nous allons vous indiquer. Attention, patience est le mot d'ordre, puisque vous allez devoir énormément crafter, mais également accomplir plusieurs quêtes de manière répétée.Nous vous prévenons, cela va prendre beaucoup de temps, donc ne vous attendez pas à les débloquer au bout d'une semaine seulement. De plus, les outils en or sont certes beaucoup plus résistants, mais pas éternels non plus, ils finiront aussi par casser.Pour obtenir, vous devez auparavant avoir cassé 100 haches, qu'elles soient rudimentaires ou non. Privilégiez donc la fabrique desi vous voulez obtenir celle en or plus rapidement. Chaque hache fragile (rudimentaire) coûte 5 branches d'arbre et une pierre. Les branches peuvent être facilement obtenues en secouant continuellement un arbre. La petite astuce : secouez continuellement le même arbre, les branches tomberont petit à petit. Oui, plusieurs branches peuvent tomber du seul et même arbre. En ce qui concerne les pierres cela devient un peu plus compliqué puisque vous disposez sur votre île d'une quantité spécifique de rochers à frapper et ces derniers ne laissent pas toujours tomber de pierres. Afin d'en récupérer, n'hésitez pas à aller faire un tour sur une autre île.Une fois que vous aurez cassé 100 haches, vous recevrez dès le lendemain dans votre boite aux lettres le plan vous permettant de fabriquer la hache en or.une hache normale et une pépite d'or.Afin de débloquer, vous allez devoir attraper tous les poissons de l'encyclopédie. Vous devrez donc pêcher pendant un certain temps : aux différentes heures de la journée, mais aussi et surtout durant les différentes saisons puisque certains sont disponibles en été, d'autres en hiver, etc. Une fois que vous avez attrapé tous les poissons, vous recevrez le plan de la fabrication de la canne dans votre boîte aux lettres.une canne à pêche et une pépite d'orPour obtenirmême procédé que pour les poissons, vous allez devoir attraper tous les insectes de l'encyclopédie, et ce de tout temps, de toute heure et de toute saison. Une fois fait, vous recevrez également le plan de fabrication dans votre boîte aux lettres.un filet et une pépite d'orSi vous avez déjà croisééchoué sur la plage, vous avez surement déjà dû l'aider à ramasser ses cinq circuits. Afin de débloquer la, vous allez devoir aider Gulliver 30 fois. La quête reste toujours la même : aidez-le à ramasser les 5 circuits qui lui permettront de réparer son appareil afin de joindre ses collègues pour pouvoir rentrer chez lui. Une fois que vous l'aurez aidé 30 fois, vous recevrez le plan de fabrication de la pelle dorée.une pelle et une pépite d'orNous ne sommes pas sûrs de la façon dont on l'obtient, mais nous supposons qu'il suffit simplement d'éclater plusieurs ballons qui volent un peu aléatoirement sur l'île. Lorsque nous aurons plus d'informations, nous mettrons ce paragraphe à jour.Pour débloquer l'arrosoir doré, vous devez obtenir une note de 5 étoiles pour votre île. Pour ce faire, un peu plus tard dans le jeu vous devrez améliorer le service des résidents et vous devrez alors parler à Marie et lui demander à ce qu'elle évalue cette dernière. Pour améliorer votre classement, vous devrez placer des objets, des fleurs, des arbres et construire tous les bâtiments possibles. Vous pouvez bien sûr retourner voir Marie pour savoir ce que les gens demandent à ajouter. Une fois que vous avez obtenu les 5 étoiles, Marie vous donnera le plan de fabrication pour l'arrosoir doré.un arrosoir et une pépite d'or