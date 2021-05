Animal Crossing: New Horizons : La journée mondiale des musées est de retour

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Disponible depuis ce 15 mai et durant une période de deux semaines dans Animal Crossing: New Horizons est de retour dans le titre insulaire et se traduit par. Ilvous permet donc de collecter différents timbres qui se trouvent à divers endroits dans le musée de notre cher Thibou, et de remporter des plaques en or.Pour mettre la main sur les différents tampons, vous devez vous balader dans les allées et les différentes sections que proposent le musée : l'aquarium, les insectes, les fossiles et dinosaures, ainsi que l'art. Dans chaque partie, vous trouverez 3 stands différents, ce qui fait un total de 12 stands. Une fois devant l'un d'eux, vous devez interagir de façon à obtenir ce fameux tampon.Une fois votre parcours terminé, vous recevrez les différentes plaques qui, cette année, valent 2 500 clochettes chacune. Bien que l'événement ne prenne que quelques minutes, l'emplacement des stands sera différent d'un jour à l'autre. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre guide paru l'année dernière sur la journée internationale des musées.