Animal Crossing: New Horizons : Journée internationale des musées

Retrouvez toutes les informations à savoir à propos de la Journée internationale des musées dans Animal Crossing: New Horizons.

Comment collecter tous les tampons ?

Emplacement des stations de tampons

Aile des fossiles

Cénozoïque : au milieu de la longue salle à droite de l'aile.

Ptérosaures : au nord-ouest de la grande salle principale.

Vertébrés : directement à droite de l'entrée de l'aile

Aile des insectes

Banc paisible : au sud du coin des cocotiers.

Chemin ombragé : devant les arbres dans la salle à l'entrée de l'aile.

Sentier de montagne : au nord-est de la première salle de l'aile.

Aile des poissons

Abysses : tout à gauche de l'aile du musée.

Bord de mer : devant l'aquarium dans la salle au nord du point d'entrée de l'aile.

Océan glacial : au nord-est de la station à tampons "Bord de mer".

Récompenses

