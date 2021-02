Animal Crossing: New Horizons : La fête du Carnaval, tous les détails

Tout savoir sur le Carnaval dans Animal Crossing: New Horizons

Aidez Rodolphe !

Récolte et fabrication

Des cadeaux à la clé

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En, vous aurez remarqué que les habitants d' Animal Crossing: New Horizons sont particulièrement agités... Cela est dû à! Comme annoncé il y a quelques jours par Nintendo , et pour cela, certains dispositifs ont été mis en place. Comme d'habitude, vous allez devoir effectuer quelques quêtes pour que tout soit parfait.Tout d'abord, vous aurez remarqué qu'. Il s'agit de. Cependant, avant d'aller vous adresser à lui, assurez-vous d'être habillé en tenue de fête, car ce dernier pourrait se montrer un peu désagréable. Une fois votre costume vêtu, partez à sa rencontre.Ensuite, il vous expliquera alors à quel point il aime le Carnaval. Cependant, pour que cette fête soit parfaite,mais pas n'importe lesquelles,. Pour cela,La première étape pour. Pour mettre la main sur celles-ci, rien de bien compliqué. Vous n'aurez besoin que deet d'un peu d'agilité. Celles-ci se trouvent en effet dans les airs et à des endroits aléatoires. Vous en trouverez sous différentes couleurs :. N'hésitez pas à en attraper au moins une de chaque couleur.Une fois que vous en aurez suffisamment,. Pour cela, vous aurez besoin d'. Bien évidemment, plus vous en confectionnerez, plus vous aurez de récompenses.Une fois vos plumes irisées en main,, et offrez-lui. Ce dernier s'émerveillera devant tant de beauté, et c'est alors que. Pour vous remercier du travail effectué,Bien évidemment,Au bout de plusieurs plumes irisées offertes,. Attention, vous ne disposez que de cette journée pour espérer l'obtenir.