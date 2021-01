Animal Crossing: New Horizons : La fête du carnaval arrive dans la mise à jour de janvier

Le carnaval s'invite dans Animal Crossing: New Horizons

Nouvelles mimiques

Nouveaux costumes

Objets saisonniers

À venir dans Animal Crossing: New Horizons

Si nous savions qu'une mise à jour devait être publiée en janvier, nous n'avions toujours pas eu de nouvelles, et les joueurs d' Animal Crossing: New Horizons commençaient à s'impatienter malgré les déclarations de Nintendo sur l'avenir du titre . Cependant,, préparez-vous à faire la fête sur votre île !, le majestueux paon. Bien évidemment, vous n'allez pas juste vous contenter de danser puisque vous serez mis à contribution par notre invité spécial.Vous allez en effet devoir accomplir une mission :. Grâce à elles, ce magnifique paon se mettra à danser et mettra l'ambiance sur votre île.Lors de cet événement spécial,. Ce mini pack comprendra 4 nouvelles emotes : Avec moi, Viva, Samba et Confetti.Avec l'arrivée du carnaval,. Ces derniers serontQui dit mois de février dit. Avec la fête des amoureux qui approche,, vous aurez la possibilité d'acheter des cœurs en chocolat ainsi que des bouquets en forme de cœur. D'autres objets ayant pour thème le Nouvel an lunaire seront également ajoutés pour une durée limitée durant les mois de janvier et février.En mars 2021,, et il s'agira certainement de la mise à jour du printemps et de la fête de Pâques, qui célébrera au passage le premier anniversaire du titre. Également, à partir du 26 mars prochain, le Sanrio Collaboration Pack Animal Crossing sera disponible à l'achat chez certains revendeurs en ligne en Europe. Celui-ci contient les six cartes amiibo d'une série Sanrio unique. Cet ensemble de cartes magnétiques peut s'utiliser dans tous les jeux compatibles.La fin de la bande-annonce suggère également une collaboration avec Mario.