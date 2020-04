Animal Crossing: New Horizons : Importez des œuvres d'art grâce à Getty Museum

Vous êtes un mordu d'art et vous souhaitez une touche de Van Gogh sur votre île ? C'est désormais possible.

Hey #AnimalCrossing fans! Hang Van Gogh’s “Irises” on your wall, wear Manet’s “Spring” on your shirt, or decorate your island with ancient sculpture.



Add art to your game using Getty’s new custom pattern-making tool: https://t.co/0014ri2rTO pic.twitter.com/iWoJCdj3jr — Getty (@GettyMuseum) April 16, 2020

Dans, les possibilités sont nombreuses, et si nous vous avons expliqué comment créer des chemins personnalisés afin de les placer sur votre île , voici qu'aujourd'hui vous pouvez désormais introduire de véritables œuvres d'art.C'est lequi a créé cet outil générateur d'art afin que les joueurs puissent importer quelques célèbres œuvres sur leur île. En effet, ce musée étant situé à Los Angeles et actuellement fermé à cause de la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde entier a mis en place un petit système permettant ainsi dePour ce faire, vous devez dans un premier temps, puis sélectionnez une oeuvre qui vous plait. Ensuite, recadrez-la si nécessaire puis prenez en photo le QR Code apparaissant grâce àdisponible sur iOS et Android. Ensuite, dans votre jeu, sortez votre Nook Phone et allez dans "Motif perso", puispour recevoir la peinture choisie.Ce n'est pas tout,. Pour cela, vous allez devoir utiliser IIIF (International Image Interoperability Framework) qui est une galerie géante regroupant la plupart des œuvres d'art du monde entier. Pour bien comprendre et maîtriser la chose, consultez directement les instructions via le site du générateur.Enfin, vous pouvez aussi décider de publier sur les réseaux sociaux quelques photos de votre île ou de votre chez vous afin de voir comment vous avez disposé toutes ces œuvres, une belle façon de partager un peu de culture avec les joueurs du monde entier en ces temps compliqués.