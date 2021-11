Animal Crossing: New Horizons : Happy Home Paradise introduira de nouveaux villageois

Alyx (mâle) : Un lapin obsédé par son image et par les selfies.

Astair (femelle) : Un aigle violet ayant un penchant pour la mode.

Octoborg (mâle) : Une pieuvre robotique.

Marlou (mâle) : Habillé chic, ce dernier est d'humeur changeante dans Pocket Camp.

Terra (femelle) : Un joli écureuil bleu.

Shino (femelle) : Extravertie et bavarde.

Shimi (femelle) : Petite souris de laboratoire.

Tiansheng (mâle) : Porte un véritable amour sur ses chaussures qui, selon lui, le font courir vite.

Bien qu' Animal Crossing: New Horizons détienne ses propres spécificités par rapport aux autres jeux de la licence comme le craft, il comprend néanmoins lui aussi nos chers. Ces derniers sont de petits animaux avec tous leur propre personnalité, et si nous pouvons avoir des personnages taquins, d'autres seront quant à eux narcissiques ou mordus de sport, mais toujours dans la bienveillance.Depuis l'annonce de sona par la suite dévoilé, ce qui permettra aux joueurs d'agrandir encore un peu plus leur collection. À l'heure actuelle, ils n'étaient disponibles que dans Animal Crossing: Pocket Camp et il y auraEn plus du DLCbénéficiera dès le 5 novembre, d' une mise à jour majeure apportant plusieurs nouveautés au titre insulaire comme les potagers, de nouvelles activités sur l'île de Joe (dont une extension) ou encore et surtout, l'arrivée de Robusto et du Perchoir.