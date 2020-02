Animal Crossing: New Horizons : Des DLC ou microtransactions à prévoir ?

À quelques semaines de la sortie de l'un des jeux les plus attendus de ces prochains mois, certaines informations pourraient suggérer des plans pour des DLC ou microtransactions.

par l'intermédiaire de notre partenaire Instant Gaming

a récemment été examiné par l'ESRB (organisme de classification américain), case obligatoire pour tous les jeux sortant sur ce territoire. Bien souvent, certaines informations peuvent être dévoilées une fois la notation rendue publique, comme ce fut le cas pour The Last of Us: Part II ne déroge pas à la tradition, etEn effet, comme l'a révélé GoNintendo , le site officiel de la firme japonaise mentionne des « In-Game Purchases » soit des achats en jeu. Ces derniers peuvent être disponibles de différentes façons., comme dans de très nombreux jeux à l'heure actuelle, ces dernières permettant la plupart du temps de mettre la main sur des cosmétiques exclusifs, ce qui pourrait être en adéquation avec l'univers d'Animal Crossing,, qui ont pour objectif d'apporter du contenu supplémentaire, moyennant certains euros.Si la nature de ces achats n'a pas encore été dévoilée, la nouvelle risque de ne pas plaire aux futurs joueurs qui devront obligatoirement dépenser de l'argent pour obtenir certaines choses,. De plus amples informations devraient être communiquées dans les jours à venir si Nintendo fait le choix de proposer des DLC. Concernant la classification, l'(Everyone).En attendant, nous rappelons qu' Animal Crossing: New Horizons sera disponible exclusivement sur. Vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander à moindre coût