Période des glands et des pommes de pin

Nouveaux insectes disponibles

Citrin

Cloporte

Grillon des près

Grillon du midi

Mille-pattes

Monarque

Mormolyce

Piéride de la rave

Sympetrum

Nouveaux poissons disponibles

Brochet : 1 800 clochettes (rare/en journée)

Esturgeon : 10 000 clochettes (rare/en journée)

Omble : 3 800 clochettes (rare/en journée)

Saumon : 700 clochettes (fréquent/journée)

Saumon masou : 1 000 clochettes (rare/matin midi et soir)

Saumon roi : 1 800 clochettes (peu fréquent/journée)

Truite dorée : 15 000 clochettes (rare/matin et soir)

Insectes : Agrias, Attacus Atlas, Chrysiridia rhipheus, Cigale cicadelle, Dytique, Geotrupidae, Lucane copris irisé, Machaon, Morpho Bleu, Moustique, Patineur, Phyllie, Punaise d'eau géante, Rosalia batesi, Sauterelle, Scarabée Goliath, Troides alexandrae, Troides brookiana.

: Agrias, Attacus Atlas, Chrysiridia rhipheus, Cigale cicadelle, Dytique, Geotrupidae, Lucane copris irisé, Machaon, Morpho Bleu, Moustique, Patineur, Phyllie, Punaise d'eau géante, Rosalia batesi, Sauterelle, Scarabée Goliath, Troides alexandrae, Troides brookiana. Poissons et animaux marins : Écrevisse, Gar, Arapaïma, Arowana, Ayu, Bichir, Dorado, Piranha, Poisson arc-en-ciel, Poisson docteur, Saumon, Saumon roi, Tortue trionyx, Grand requin blanc, Lune de mer, Marlin bleu, Poisson clown, Poisson papillon, Poisson porc-épic, Rémora rayé, Requin baleine, Requin marteau, Requin scie.

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Ce 1er septembre sonne la fin des vacances, mais aussi de la période estivale d'été !, mais aussi les nouveaux insectes et poissons, comme il se doit.Tout le monde le sait, en automne les arbres offrent de nouvelles couleurs et commencent à voir leurs feuilles tomber. C'est l'occasion ou jamais de. Pour ce faire, il vous suffit simplement de secouer un arbre afin de voir tomber un gland ou une pomme de pin. Également, avec l'apparition de ces nouveaux éléments,Que vous soyez de l'hémisphère sud ou de l'hémisphère nord, préparez votre plus beau filet afin d'espérer mettre la main sur les petites bêtes suivantes :Pour de plus amples informations sur les insectes, leur prix et comment les trouver, rendez-vous sur notre guide spécial Defont aussi leur apparition, cependant ces derniers ne se trouvent que dans les eaux douces de votre île (les rivières ou les lacs). Voici la liste ce que vous pouvez pêcher à partir de ce 1septembre, ainsi queVous pouvez retrouver davantage d'informations sur ces poissons directement dans notre guide spécial À la fin du mois de septembre, plusieurs espèces vont disparaître : Animal Crossing: New Horizons est pour rappel disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire