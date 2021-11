Comment obtenir Robusto dans Animal Crossing: New Horizons ?

Être en mode solo.

Avoir eu la première production de Kéké.

Avoir la section Art ouverte dans le musée.

Avoir fait don d'une créature marine, d'un fossile, d'un insecte et d'une oeuvre d'art.

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Personnage emblématique de la licencenotre célèbre barista se faisait de plus en plus désirer par les joueurs. Il est officiellement de retour à la suite de la publication de la mise à jour 2.0. Nous vous expliquons comment faire pour obtenir Robusto et le Perchoir.La première chose à savoir, si vous êtes novice dans Animal Crossing: New Horizons , c'est que vous devez avoir rempli quelques tâches auprès de Thibou, mais aussi dans le jeu afin de pouvoir lui parler et que ce dernier vous fasse part de ses envies. Pour cela vous devez :Une fois tout cela fait, vous allez pouvoir entamer la conversation avec Thibou, lequel vous demandera de lui rendre un service en partant à la recherche de. Ce pauvre malheureux a en effet vu son Perchoir fermer, et Thibou souhaite l'aider en le faisant venir sur votre petite île. Pour cela, direction le ponton pour faire une petite virée avec Amiral. Contre la somme de 1 000 Miles Nook, il vous amènera sur une île où vous trouverezEntamez la conversation et faites-lui comprendre que Thibou a besoin de lui. Une fois cela fait, il vous offrira généreusement un fragment de gyroïde (que vous pourrez planter chez vous et arroser).Une fois de retour sur votre île,Le directeur du musée vous annoncera alors la fermeture du bâtiment pour le jour suivant afin d'effectuer les travaux nécessaires pour accueillir comme il se doit, et ce n'est que le surlendemain que le Perchoir ouvrira ses portes.