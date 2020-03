Plusieurs bâtiments se débloquent dans Animal Crossing: New Horizons, et aujourd'hui nous allons vous guider sur comment débloquer la boutique de vêtements des Sœurs Doigts de Fée.

Comment débloquer la boutique des Sœurs Doigts de Fée ?

Construire le musée : pour cela, il faut donner 5 bêtes ou poissons à Nook, puis plus tard 15 à Thibou.

: pour cela, il faut donner 5 bêtes ou poissons à Nook, puis plus tard 15 à Thibou. Construire la boutique des frères Nook : pour cela, donner 30 morceaux de chaque type de bois et 30 pépites de fer.

Si la décoration et l'aménagement sont les maîtres mots de cet Animal Crossing: New Horizons , la mode a aussi son mot à dire ! Comme dans les anciens opus, vous pouvez aussi parfaire votre look pour être à la dernière mode. Mais pour cela, vous allez devoir débloquer la boutique des. Nous allons vous indiquer comment y parvenir.Pour ce faire, quelques étapes s'imposent :Après l'ouverture de la boutique de Nook,fera son apparition pour la première fois dans celle-ci et vous surprendrez alors une discussion entre elle et les frères. Celle-ci fera savoir son désir de se développer et de s'installer. À partir de ce moment-là, vous la verrez de temps en temps s'installer sur la place avec son petit stand de vêtements.Nous ne sommes pas vraiment sûrs de la façon dont sa boutique se débloque, mais dans notre cas, elle est venue trois fois sur la place et nous lui avons acheté trois vêtements en tout. Au bout de cette troisième visite, elle nous a enfin dit qu'elle allait s'installer sur notre île. Certains pensent qu'il faut lui faire des achats en dépensant une certaine somme, d'autres pensent qu'il s'agit du nombre de visites.Une fois qu'elle vous aura sollicité pour l'aider,vous donnera un kit d'installation pour sa boutique, et vous devrez trouver l'emplacement adéquat, à l'instar du musée. En ce qui concerne les matériaux à récolter, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas puisque les frères Nook lui ont donné ce qui leur restait en bois et pépite de fer. Une fois votre place trouvée, retournez la voir pour l'avertir que vous avez choisi l'endroit de la future boutique. C'est seulement le lendemain que les travaux commenceront, vous devrez donc vous montrer encore un peu patient.Le jour suivant, pendant les annonces quotidiennes, Marie déclare l'ouverture de la boutique, avec quelques nouveautés.Tout d'abord, il y a: celle-ci vous permet d'essayer un nombre important de vêtements et de parfaire une tenue de votre choix. Veste, short, lunettes, chapeaux, chaussures, amusez-vous ! Ensuite vous trouverez sur la gauche deux mannequins vêtus chacun d'une tenue spécifique : si l'un des éléments de leur look vous plait, vous pouvez décider de l'acheter.Puis nous retrouvons également au fond du magasin la partie servant à partager. Attention, afin d'y avoir accès vous devez disposer d'un abonnement Nintendo Switch Online.