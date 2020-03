Indisponible lors des premières heures de jeu d'Animal Crossing: New Horizons, il faudra effectuer diverses actions pour débloquer ce fameux musée. Qui plus est, vous obtiendrez un plan pour une pelle et une perche.

Comme débloquer le musée ?

Bâtiment ô combien important de la licence, len'est, malheureusement, pas disponible lors de vos premières heures de jeu, et comme pour beaucoup d'autres choses, il faudra effectuer une série d'actions, plus ou moins faciles.Après avoir découvert votre île et ses habitants, vous allez très vite devoir vous équiper pour prendre part à diverses activités. Ainsi, une fois que vous aurez fabriqué votre canne à pêche et votre filet, il ne faudra pas tarder à les utiliser. Une fois que vous aurez pêché un poisson ou capturé un insecte, rendez-vous directement voir Tom Nook au Bureau des résidents, et ne les revendez pas tout de suite, même si l'appel des clochettes est puissant. Parlez à Tom Nook et cliquez sur "J'ai une créature !". Cinq créatures doivent être données au total pour que, le gérant du, arrive.Une fois les cinq créatures données à Tom Nook, vous allez devoir trouver l'emplacement de la tente de, et la placer là où bon vous semble. Une fois l'emplacement choisi, il faudra attendre 24 heures pour querejoigne sa tente.Néanmoins, vos actions ne sont pas terminées, puisquevous demandera d'apporter 15 nouvelles créatures ou fossiles. Lorsque vous lui parlerez pour la première fois, celui-ci vous remettra deux plans de construction différents :Enfin, lorsque les 15 poissons, insectes ou fossiles auront été donnés à, leouvrira finalement ses portes, et vous pourrez allez le visiter.