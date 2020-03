Animal Crossing: New Horizons : Comment changer d'apparence ?

L'apparence a son importance dans Animal Crossing: New Horizons, et dans ce nouveau titre, nous avons désormais la possibilité de la changer. Nous allons vous expliquer comment procéder.

Comment changer notre apparence si elle ne nous plaît pas ?

Comment changer de vêtement

Vous voilà prêt à débarquer sur votre nouvelle île dans, mais avant de prendre votre envol et d' inviter vos amis , vous allez devoir remplir quelques formulaires et surtout, créer votre personnage. C'est ainsi que les employés de Nook Inc. vont vous demander de choisir un profil. Vous avez le choix : homme ou femme.Une fois votre choix sélectionné, vous allez avoir accès à un panel vous proposant plusieurs choix pour la forme des yeux, la couleur, vos cheveux, votre nez, votre bouche. Lorsque vous pensez avoir terminé, vous n'avez plus qu'à valider votre personnage.C'est alors que vous prenez l'avion, direction votre île.Voici que vous jouez maintenant depuis quelques minutes voire quelques heures, et votre apparence ne vous satisfait pas. Comment faire pour y remédier ? C'est très simple ! Dans, sachez que vous disposez de la faculté decomme bon vous semble. Cependant, afin d'y parvenir, vous allez devoir vous balader sur les côtes pour y trouver une bouteille de verre. Ramassez-là et lisez le papier qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Ce dernier vous fait découvrir le plan pour fabriquerPour le fabriquer, vous devez récolter quelques ressources, à savoir : 5 morceaux de bois et 1 pépite de fer. Une fois les ressources réunies, dirigez-vous vers(ou le vôtre si vous en possédez un) et fabriquez ce nouvel objet. Une fois fait, placez-le à un endroit, chez vous par exemple, puis interagissez avec lui. C'est alors que vous pouvez tout modifier : yeux, nez, bouche, coiffure, teinture...ATTENTION : Les colorations que vous voyez dans nos screens sont disponibles à l'achat avec le Nook Stop. Pour cela, vous devez récolter des Nook Miles (2400) puis faire "Échanger des Nook Miles" afin d'y avoir accès.Si vous voulez changer de vêtements, vous aurez besoin d'un tout autre type de mobilier ! Ce dont nous avons besoin, c'est d'un coffre, et celui que vous pourrez créer relativement tôt est le coffre en bois. Pour le fabriquer, vous aurez besoin d'une branche en bois et de 12 bois tendres. Maintenant que vous avez un coffre, retournez dans votre tente ou maison et posez-le quelque part. Interagissez avec lui et sélectionnez "Changez-vous". À partir de là, vous avez le choix entre plusieurs options pour vous habiller. Vous pouvez obtenir d'autres vêtements en les achetant avec des miles Nook ou encore des clochettes.Voici ce qu'il y a à savoir pour le moment, sur les apparences dans Animal Crossing: New Horizons . Nous mettrons ce guide à jour si de nouvelles choses apparaissent.