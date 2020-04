Retrouvez les astuces à savoir pour capturer des fourmis dans Animal Crossing: New Horizons.

Comment capturer une fourmi dans Animal Crossing: New Horizons ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

A contrario de nombreux insectes présents dans Animal Crossing: New Horizons,ne peuvent pas être capturées facilement, étant donné qu'il faut procéder à quelques étapes avant de les voir apparaître.Pour ajouterà votre collection, vous ne pourrez pas simplement vous munir de votre filet, puisqu'il faudra poser au sol de la nourriture pourrie. Cet aliment avarié n'est autre qu'un navet, qu'il faudra laisser se détériorer après l'avoir acheté le dimanche matin à Porcelette. Au bout d'une semaine, ces derniers deviendront des navets pourris et pourront alors attirer certains insectes, tels que des. Vous l'aurez compris, il ne faudra pas vendre vos navets pour les attirer.Une fois que vous avez votre navet pourri, vous n'avez qu'à le placer sur l'herbe, quel que soit l'endroit. Vous devez ensuite partir à quelques mètres de là, pour faire en sorte que le navet ne soit plus visible sur votre écran, et attendre quelques secondes (une dizaine suffisent), puis retourner à l'emplacement du navet. Vous verrez alors. Vous n'avez plus qu'à vous équiper de votre filet pour ensuite attraper cette fameuse, que vous pourrez aller donner à Hibou au musée pour compléter sa collection, ou alors revendre, en échange de seulement 80 clochettes.Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'intégralité des insectes présents dans Animal Crossing: New Horizons via notre guide spécial