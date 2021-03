Animal Crossing: New Horizons bat un record de vente en Europe

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Presque un an après sa sortie, les chiffres sont tombés. Le jeu phare du premier confinement s'est vendu à, ce qui représente pas moins d'selon les chiffres de Nintendo. Des résultats colossaux pour Animal Crossing: New Horizons qui continue, presque un an jour pour jour après sa sortie, de figurer dans le top des ventes au fil des mois. Avec de tels résultats,Si nous dézoomons et constatons le parcours de Animal Crossing dans le monde entier, le succès est tout aussi incontestable. En effet, dans un rapport financier de Nintendo rapportant les chiffres de l'année 2020, on apprend que ce dernier s'est écoulé àde la même année. Autrement dit, Animal Crossing: New Horizons a le monde entier à ses pieds et(juste après l'indétrônable Mario Kart 8 Deluxe , qui se situe aux alentours des 33 millions d'exemplaires vendus).Le confinement a très certainement eu une influence sur le succès de ce titre faisant la part belle à l'évasion, mais il faut rappeler, et ce succès le confirme à nouveau, que Animal Crossing est bel et bien une licence forte de Nintendo. Par ailleurs, tous ses possesseurs sont encore régulièrement abreuvés de contenu par le biais de mises à jour gratuites. La prochaine arrive d'ailleurset, si elle vous intéresse, le contenu qu'elle s'apprête à apporter est détaillé dans cet article